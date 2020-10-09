ММКФ-2020: Софья Эрнст, Марина Александрова, Любовь Толкалина и другие гости церемонии закрытия фестиваля

09.10.2020, 11:35, Разное

Вчера, 8 октября, завершился 42-й Московский международный кинофестиваль. Гостями церемонии закрытия стали Марина Александрова, Татьяна Михалкова, Софья Эрнст, Мария Кожевникова, Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской, Виктория Толстоганова, Алиса Хазанова, Олеся Судзиловская, Анна Слю и многие другие.

Мария Кожевникова (украшения, Chopard) Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской (украшения, Chopard) Татьяна Михалкова (украшения, Chopard) Софья Эрнст (украшения, Chopard) Алиса Хазанова (украшения, Chopard) Главный приз “Золотой святой Георгий” за лучший фильм был присужден картине “Блокадный дневник” режиссера Андрея Зайцева (Россия). Андрей Зайцев, получая награду, признался, что этой картины не было бы без исполнительницы главной роли Ольги Оззолапиня. Лауреаты шести номинаций были награждены “Серебряными святыми Георгиями”. Среди них приз за лучший короткометражный фильм был присужден режиссеру Самех Алаа за картину “Забыть твое лицо” (Египет/Франция). Приз получила председатель жюри ФИПРЕССИ, кинокритик из Египта Амал Эль Гамал. Призом “Серебряный святой Георгий” за лучший документальный фильм была удостоена картина “Ноктюрн” режиссера Гванчо Чон (Южная Корея). Приз приняла полномочный министр, советник Посольства, директор Культурного центра Посольства Республики Корея Ви Мен Чже. “Серебряный святой Георгий” за лучшее исполнение мужской роли получил Гур Бентвич за фильм “Как сыр в масле” (Израиль), а за лучшее исполнение женской роли – Меган Первис за свою роль в фильме “Хильда” (Великобритания). Фильм “Хильда” был награжден вторым “Серебряным святым Георгием” за лучшую режиссерскую работу. Награду получил режиссер картины Риши Пэлэм. Специальным призом жюри “Серебряным святым Георгием” был награжден фильм “В тени” режиссера Эрдема Тепегеза (Турция). Специальный приз за многолетнее служение кино был присужден российскому режиссеру Светлане Дружининой. Приз за Дружинину принял актер Дмитрий Харатьян.

Марина Александрова Марина Александрова и Дмитрий Харатьян Тимур Бекмамбетов Марина Жигалова-Озкан Алексей Агранович Лауреаты ММКФ-202042-й Московский Международный кинофестиваль закрыла министр культуры РФ Ольга Любимова. Фильмом закрытия стала спортивная драма “На острие” режиссеров Эдуарда Бордукова. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.

Ольга Озоллапиня (украшения, Chopard) и Андрей Зайцев Дмитрий Харатьян Риши Пэлэм Марина Жигалова-Озкан (украшения, Chopard) Ольга Любимова Виктория Толстоганова (украшения, Chopard) Олеся Судзиловская (украшения, Chopard) Ксения Соловьева (украшения, Chopard) Маша Федорова (украшения, Chopard) Анна Слю и Наталия Чумбуридзе (украшения, Chopard) Дмитрий Пристансков и Анна Пескова (украшения, Chopard)