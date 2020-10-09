Дерево задавило насмерть двух человек в парке и теперь в нем живут их злые призраки

09.10.2020, 10:59, Разное

Это место находится в глубине Гриффит-парка, что рядом с Голливуд-драйв в Лос-Анджелесе (США). Вечером 31 октября 1976 года молодая пара пришла сюда отметить Хэллоуин и удобно расположилась за столиком для пикника.

Сначала они хотели перекусить, но страсть обуяла обоих и они занялись сексом прямо на столике. А потом огромное дерево, росшее рядом, упало на них и раздавило насмерть.

Убитыми оказались 22-летний музыкант Рэнд Гаррет и 20-летняя начинающая голливудская актриса Нэнси Джинсон. Об их ужасной смерти несколько дней сообщали все местные газеты. Потом тела их кремировали и развеяли на том же месте, где дерево убило их.

А потом случилось следующее…

"Люди посчитали меня сумасшедшим, когда я рассказал об этом", – говорит лесоруб Моррис Карл, который через несколько дней после падения дерева был вызван в парк, чтобы распилить дерево на части и увезти его, – "Я приехал для работы и стремился сделать все поскорее. А потом сильный страх обуял меня".

По словам Карла, он приехал в парк для работы в 11:40 утра 7 ноября. Ему должны были помогать еще два человека, но сначала ему надо было отпилить от ствола дерева все сучья, а потом распилить ствол на несколько частей. Далее нужно было подождать помощников, чтобы загрузить все это в грузовик.

Не успел Карл приняться за работу, как его охватило сильное и странное ощущение. Он как раз спилил крону дерева, когда все его тело охватил озноб, такой сильный, словно он "заболел сильнейшим гриппом в мире".

Он попытался стряхнуть это ощущение и снова вернуться к работе, но теперь каждый раз, когда он заводил пилу и подходил к дереву, он слышал странные звуки, похожие на стоны и всхлипывание.

"Я останавливал пилу и все это исчезало, но потом я снова включал ее и все начиналось заново. В конце концов я буквально замерз от охватившего меня озноба и мне пришлось пойти к грузовику, чтобы взять оттуда мое пальто".

Когда Карл подошел к машине, он услышал странные звуки и, обернувшись, увидел как дерево трясется! По его словам "дерево просто сошло с ума". Оно не просто слегка дрожало, оно тряслось, дергаясь с силой вверх и вниз. Словно некая сила поднимало его вверх и снова роняла.

В какой-то момент ствол дерева с такой силой ударил по столику для пикника, что стоявшая на нем тяжелая бензопила полетела на землю. И в тот же момент дерево замерло, словно ничего и не происходило.

"Но затем стоны начались снова и теперь их сопровождал зловещий голос. Он звучал так, словно некто стоял рядом со мной говорил прямо на ухо. Он говорил, "Оставь нас в покое". Я сел в грузовик и решил уехать оттуда, и тогда раздалось скрипение по лобовому стеклу и на запотевшем стекле начали появляться буквы. Оно написало слово "Следующий", потом было слово "время", "ты" и "умрешь". Получалось "В Следующий раз ты умрешь", – со страхом рассказывал Карл.

От такого страшного послания Карл так быстро завел грузовик, что сжег резину, и уехал оттуда как можно скорее, бросив свою пилу валяться на земле. Он больше никогда не возвращался на это место.

Вернувшись на место своей работы, Карл рассказал своему начальнику Дэнни Хиггсу обо всем, но тот ему не поверил, а вместо этого сначала выругал его за брошенную пилу и трусливый побег, а потом начал насмехаться над ним. Так продолжалось около месяца и все это время упавшее дерево так и валялось в парке на столике для пикника.

Наконец Карлу надоели насмешки начальника и он сказал ему, что ставит 500 долларов на то, что тот сам не отважиться пойти в парк и убрать дерево, потому что тоже боится привидений. Хиггс завелся и заявил, что не просто уберет дерево в одиночку, но и сделает это поздним вечером, чтобы показать, что он не трус.

В тот день Карл в последний раз видел Дэнни Хиггса живым. На следующее утро возле Гриффит-парка случайный прохожий увидел стоящий грузовой автомобиль с работающим двигателем. А когда этот человек прошел немного по тропинке парка, то увидел рядом со столиком, на котором все еще лежало упавшее дерево, труп человека в рабочей одежде. Рядом с ним лежала бензопила и лезвие ее было сильно изогнуто.

Была срочно вызвана Скорая, но парамедики лишь заключили, что человек уже мертв и что причиной смерти по всей видимости является сердечный приступ.

"Но он умер от испуга! Волосы этого глупца были полностью седыми, а один из парамедиков сказал, что на лице Хиггса застыло ужасное выражение, словно он увидел самого дьявола", – рассказывал Карл.

Когда тело Хиггса осмотрели полицейские, они обнаружили у него травмы на руках и сломанные ногти, словно он от чего-то защищался. И на месте все выглядело так, что некто схватил Хиггса за ноги и протащил его по траве на расстояние около 5 метров прямо к столику для пикника. Возникла версия о нападении.

С тех пор больше никто не пытался убрать дерево со столика для пикника и оно до сих пор находится тут в том же состоянии, в котором его оставил Карл. Место это сейчас заброшено, заросло травой, а ножки скамеек возле столика погнулись.

Иногда сюда заглядывают группы молодежи и оставляют разные надписи на столике. Недавно сюда заходили какие-то хулиганы и отломали от столика часть доски.

Один из бывших работников Гриффит-парка некоторое время назад рассказал, что в 2002 году он видел призраки Рэнда и Нэнси неподалеку от злополучного столик. Это было в 10 часов вечера, он ехал на машине по дороге парка, когда услышал в зарослях непонятный шум.

Этот шум сменился громкими рыданиями, криками и таким злобным смехом, что у него волосы на затылке встали дыбом. Мужчина хотел позвать по рации на помощь, но рация внезапно перестала работать.

Когда он начал светить в кустах своим фонариком, то высветил две фигуры, которые были словно закутаны во что-то. Он рассматривал их всего на пару мгновений, после чего те углубились дальше в заросли и теперь он видел лишь их красные глаза.

Мужчина с фонариком вылез из машины и пошел в ту сторону, продираясь через кусты. Стоны и крик тут же замолк, а потом его охватило глубокое чувство страха и направленной на него ярости. Он уже понимал, что столкнулся с чем-то аномальным и что это нечто злиться на него.

Он больше не видел ничего в темноте и поэтому решил вернуться к машине и когда он бежал к автомобилю, его шею охватили невидимые ледяные руки и воздух вокруг стал холодным. Потом что-то холодное ударило его в грудь и бесплотный голос прошептал "Оставь нас в покое!".

И было еще что-то, что по словам этого человека, он никогда не забудет. Он учуял отвратительный запах и при этом понимал, что это запах смерти – запах разлагающейся плоти. После этого он потерял сознание и упал.

Когда он пришел в себя, было еще темно, то есть прошло максимум несколько часов после того как нечто напало на него. Он лежал на траве и рубашка на его груди почему-то была расстегнута, а сама грудь болела, словно его избили.

Кое как он поднялся, дошел до своей машины и увидел, что рация работает и что начальник ругает его, потому что он уже давно не отвечает на вызовы.

Он ничего не рассказал начальству о том, что с ним произошло, но на следующий же день написал заявление о переводе в другой парк.

И причина этого была даже не в том, что он увидел в парке призраков, а в том, что когда он придя домой разделся и пошел в душ, то увидел, что вся его грудь покрыта пятнами крови, которые были похожи на фразу "В следующий раз ты умрешь".