«Серпо» – тайный проект по обмену между людьми и пришельцами

09.10.2020, 10:56, Разное

Согласно Проекту Серпо, между инопланетянами и правительством США существует давний договор, согласно которому США отправляла людей к пришельцам в космос, а взамен получила доступ к передовым технологиям инопланетян.

Все началось 31 мая 1947 года, когда возле Сокорро, штат Нью-Мексико (США), упал неопознанный летающий аппарат с экипажем. Этот инцидент более известен как крушение НЛО в Розуэлле.

Согласно легенде, среди обломков аппарата были обнаружены четыре мертвых гуманоидных тела и один выживший член их экипажа. Солдаты увезли его на военную базу и в дальнейшем этот пришелец получил условное кодовое имя "EBE1", что переводилось как "внеземная биологическая сущность в единственном экземпляре".

Это существо описывалось как очень спокойное и даже дружелюбное, оно не проявляло агрессии к людям даже когда с ним грубо обращались во время захвата и перевозки с базу на базу. Оно также оказалось очень общительным и быстро выучило английский язык.

Вскоре оно смогло рассказать, что он и его погибшие соратники прибыли на Землю с планеты под названием Серпо, что расположена в системе Зета Ретикули, примерно в 40 световых годах от Земля.

Далее он каким-то образом уговорил военных разрешить ему использовать оборудование из обломков своего корабля, чтобы попытаться связаться со своей планетой. Но оборудование было сильно повреждено и ему не удалось это сделать. А в 1952 году этот пришелец скончался по неназванным причинам.

После него остались военные, которые видели как он обращался с непонятными им приборами и они решили продолжить совершать те же манипуляции. И наконец им удалось установить связь с инопланетянами, которые называли себя Эбенами (Ebens).

Все это было уже в те годы, когда в США был президентом Джон Кеннеди (1961-1963 годы). Ему доложили о налаженном контакте между представителями внеземной цивилизации и Кеннеди тут же решил пригласить их на Землю для контакта.

По слухам, именно из-за этого Кеннеди и убили, так как он хотел официально рассказать всем людям об этом контакте.

В 1965 году Эбены прибыли на Землю, в район пустыни Невада в США, и контакт с ними происходил в строго засекреченной обстановке. К тому времени военные договорились с Эбенами, что между ними произойдет специальная программа по обмену – инопланетяне дадут людям разную технологию, а те позволят им забрать с собой 12 человек и увезти на свою планету.

Когда корабль Эбенов приземлился в Неваде в условном месте. там их уже поджидали 12 специально отобранных человек из 10 мужчин и 2 женщин. Условия отбора были такими, чтобы у этих людей не было семей и вообще никаких родных и даже друзей. Чтобы их никто никогда не искал.

Пришельцы забрали с собой этих 12 человек, оставив на Земле одного из своих, чтобы он рассказал военным о передовых технологиях.

Путешествие на планету Серпо заняло 10 месяцев, при этом корабль Эбенов летел со скоростью в 40 раз превышающую скорость света. За это время двое из 12 человек умерли из-за непереносимости антигравитационных технологий, но оставшиеся 10 благополучно прибыли на место и потом прожили на Серпо около 10 лет.

Они узнали там о множестве инопланетных достижений, а когда их отправили обратно, то дали с собой нечто, что называлось "Желтой книгой". Это было особое устройство, в котором хранилась полная история Вселенной. Двое людей решили остаться на Серпо насовсем, а остальные 8 человек полетели на Землю.

Они вернулись в 1978 году и Проект Серпо к тому времени все еще держался в самой строгой секретности. Вы спросите, откуда уфологи тогда узнали о нем? Читайте дальше.

В 2005 году объявился таинственный человек, который назвал себя бывшим охранником Управления специальных расследований ВВС США по имени Ричард К. Доти, и заявил, что в его руки попало много информации о Проекте Серпо, в том числе 3000-страничный документ с подробным опросом вернувшихся с Серпо восьми человеческих посланников.

Этот документ далее якобы попал в руки уфолога Лена Кастена, который доложил обо всем другим уфологам из обширной американской уфологической сети MUFON. В последующие годы этот рассказ широко разошелся по Интернету и было выпущено несколько книг посвященных Проекту Серпо.

Многочисленные критики указывали на то, что как информатор Ричард Доти чрезвычайно ненадежен и что он якобы и раньше заявлял о разнообразных конспирологических теориях, которые остались такими же недоказуемыми, как и Проект Серпо. И что в его рассказах очень много несоответствий, неточностей, ошибок в математических, астрологических и физических терминах и прочее.

Например, указывали, что корабль, который путешествует со скоростью в 40 раз превышающей скорость света, не мог бы преодолеть расстояние в 40 световых лет всего за 10 месяцев. И как могли общаться Эбены с американскими военными на Земле на таком огромном расстоянии? Неужели их технологии связи НАСТОЛЬКО быстрые? И многие вопросы подобного рода.

В конечном итоге все это вылилось в то, что Проект Серпо даже среди самых фанатичных уфологов считается чем-то вроде сказочки, то есть полнейшей выдумкой.