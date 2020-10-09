Глава в «эфире»

09.10.2020, 10:10, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Выборы, Добряков, Общество

205,5 тысяч рублей заплатят налогоплательщики за 3 телевизионные передачи с участием главы Рыбинска или его заместителей.

Администрация города вновь разместила заявку на «оказание услуг по подготовке, проведению и трансляции прямых эфиров на телевидении с участием главы городского округа город Рыбинск, заместителей главы администрации, руководителей и представителей профильных департаментов и управлений администрации городского округа город Рыбинск».

Предполагается, что 205 515 рублей горожане смогут посмотреть на чиновников целых 75 минут (за три раза), но по телевизору.

В стоимость «услуги» входит:

– анонсирование каждого прямого эфира не менее одного раза за день до прямого эфира;

– во время прямого эфира интерактивную связь с телезрителями путем приема звонков на стационарный номер телефона;

– во время прямого эфира видеозапись прямого эфира для последующего размещения на сайте телекомпании.

При этом, «ведущий прямого эфира составляет сценарный план, обсуждает с заказчиком через представителя заказчика в лице начальника пресс-службы администрации городского округа город Рыбинск (далее – представитель заказчика) примерную тематику прямого эфира, готовит вопросы для беседы с гостем в студии. При подготовке к прямому эфиру Заказчик вправе предоставить имеющиеся у него материалы».

Напомним, в сентябре «услуги по подготовке, проведению и трансляции четырех прямых эфиров на телевидении с участием главы городского округа город Рыбинск, заместителей главы администрации, руководителей и представителей профильных департаментов и управлений» оценили в 274 тысячи рублей за 4 передачи.