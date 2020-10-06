Мэра в отставку! А что насчет главы?
 

Мэра в отставку! А что насчет главы?

06.10.2020, 14:04, Главное
Теги: , ,

На сайте Change.org появилась петиция за отставку мэра Рыбинска Дениса Добрякова. Отметим, должность «мэра» местными нормативными актами не предусмотрена – есть только глава глава города и администрации.

Текст петиции:

Мы, граждане Рыбинска, выражаем недоверие действующему мэру Д. Добрякову. За время своего пребывания на посту этот человек изуродовал город, испортил среду обитания коренных жителей города. Вся его забота – развлечь заезжих людей. Маниловские прожекты не несут нам никакой пользы. Ему больше подошла бы должность директора Универмага с большой витриной, которую он мог бы украшать к каждому празднику по своей прихоти. Должность же мэра предполагает заботу о здоровье, удобстве и безопасности граждан, о максимальной занятости, о борьбе с преступностью, наркоманией, коррупцией. Недавняя его выходка с нападением на блогера осталась безнаказанной, что говорит об использовании служебного положения. Недавняя его встреча с блогерами только подтвердила его неадекватность. Вырубить прекрасный сквер, чтобы с дороги можно было “любоваться” Волгой – такое может прийти в голову только вредителю. Вырубить голубые ели на бульваре Ушакова, чтобы они не загораживали будущую очередную вульгарную скульптуру на потеху туристам.

Мы опасаемся за наш город. И выражаем недоверие мэру Добрякову. Мы требуем городской совет депутатов вынести на городской референдум вопрос о доверии этому человеку.

Спасем город от самодура!

Адрес петиции: https://www.change.org/p/городской-совет-отправить-в-отставку-мэра-г-рыбинска-д-добрякова



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ7 комментариев

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Медиарейтинг губернаторов

30.09 / Мутная история с гимназией

29.09 / 300 тысяч потратили не зря? В Рыбинске презентовали брендированный автобус

27.09 / Мишустин и Добряков (стенограмма)

17.09 / 274 020 рублей на телевизор

17.09 / «Если у меня ботинки в дырах, я бабочку не покупаю»

15.09 / Парк на улице Волочаевской открыт

14.09 / Жители 20 округа выбрали депутата

10.09 / Глава не при исполнении и без дела

10.09 / И бюджет, и звание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска