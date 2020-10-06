Мэра в отставку! А что насчет главы?

06.10.2020, 14:04, Главное

Теги: Выборы, Добряков, Политика

На сайте Change.org появилась петиция за отставку мэра Рыбинска Дениса Добрякова. Отметим, должность «мэра» местными нормативными актами не предусмотрена – есть только глава глава города и администрации.

Текст петиции:

Мы, граждане Рыбинска, выражаем недоверие действующему мэру Д. Добрякову. За время своего пребывания на посту этот человек изуродовал город, испортил среду обитания коренных жителей города. Вся его забота – развлечь заезжих людей. Маниловские прожекты не несут нам никакой пользы. Ему больше подошла бы должность директора Универмага с большой витриной, которую он мог бы украшать к каждому празднику по своей прихоти. Должность же мэра предполагает заботу о здоровье, удобстве и безопасности граждан, о максимальной занятости, о борьбе с преступностью, наркоманией, коррупцией. Недавняя его выходка с нападением на блогера осталась безнаказанной, что говорит об использовании служебного положения. Недавняя его встреча с блогерами только подтвердила его неадекватность. Вырубить прекрасный сквер, чтобы с дороги можно было “любоваться” Волгой – такое может прийти в голову только вредителю. Вырубить голубые ели на бульваре Ушакова, чтобы они не загораживали будущую очередную вульгарную скульптуру на потеху туристам.

Мы опасаемся за наш город. И выражаем недоверие мэру Добрякову. Мы требуем городской совет депутатов вынести на городской референдум вопрос о доверии этому человеку.

Спасем город от самодура!