Шестипалые пришельцы из Бразилии

09.10.2020, 6:41, Разное

Снопы света погружались в озеро, а затем погружались высоко в небо – индейцы передавали это легенду из поколения в поколение. Следы, найденные в пещерах труднодоступного района Бразилии, странным образом подтверждают легенду о шестипалых низкорослых пришельцах.

Индейцы племен Боророс и Шавантеш, живущие в бразильском штате Мату Гроссу, рассказывают легенды о маленьких пришельцах ростом около 1,2 м. Эти существа, якобы, имели непропорционально большую голову и разное количество пальцев на ногах – три, четыре или даже шесть.

«Они жили в пещерах и пришли с неба», – цитирует местные легенды президент Уфологической ассоциации штата Атаиде Ферейра да Силва Нетто. Другие предания повествуют о некоем столбе огня, пришедшем с небес. Научив индейцев некоторым «наукам», карлики опять отправились в свой мир.

В национальном парке Голубых гор в муниципалитете Барра ду Грасас (штат Мату Гроссу) существует так называемая Пещера маленьких ног. По всей поверхности грота – на полу, стенах и потолке – видны четкие отпечатки маленьких шестипалых ног.

«Конечно, это могут быть только легенды, но очень уж они совпадают с обнаруженной находкой», – замечает эколог.

Как сообщили в бразильском министерстве охраны окружающей среды, никакого научного исследования следов не производилось. Район расположен в труднодоступной горной местности.

Другая легенда индейского племени Шавантеш гласит, что когда-то озеро Энкантада, расположенное в муниципалитете Нова Шавантина, было вратами в жилище богов. По преданию, снопы света погружались в озеро, а затем улетали в космос. Индейцы до сих пор боятся купаться там, веря, что какая-то неведомая сила заберет их с собой, пишет бразильская Terra.

Аномальная зона длиной около километра имеет официальные границы и расположена на высоте 600 метров. Многочисленные свидетельства и находки в пещерах дали повод ее «дискодромом», где через какое-то время будет построена « взлетно-посадочная полоса для «летающих тарелок». Пока на этом месте стоит лишь монумент, привлекающий внимание туристов.