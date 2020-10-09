Бразильский чудотворец – экстрасенсорный хирург Ариго

09.10.2020, 6:31, Разное

Не имея никакого медицинского образования, бразилец Ариго в состоянии транса проводил операции, квалифицируемые дипломированными хирургами как «уникальные». Выйдя из транса, он не помнил абсолютно ничего.

Полуграмотный простак

Ариго родился 18 октября 1921 года на востоке Бразилии в маленьком городке Конгоньяс-ду-Кампу. Его настоящим именем было Хосе Педро де Фрейтас. Соседи наградили его прозвищем Ариго (Простак), абсолютно точно определив характер этого человека. Семья еле сводила концы с концами, поэтому Хосе, окончив 4 класса начальной школы, в 14 лет пошел работать на шахту.

За 6 лет каторжного труда Ариго скопил денег и купил маленький ресторанчик. Его вполне устраивала судьба мелкого ресторатора. Когда возраст Ариго приближался к 30, и он уже начал «вставать на ноги», жизнь преподнесла ему сюрприз.

Согласно легенде, однажды он заглянул к соседке, от которой медики уже отказались (рак). Глядя на страдания женщины, Ариго бросился на нее с ножом и на глазах у присутствующих вырезал опухоль. Затем бросил окровавленное орудие, выбежал из дома и заплакал.

Шахтер-хирург

Как и когда Хосе на самом деле провел свою первую операцию, мы не знаем, но в конце 40-х со всей округи больные приходили чудо-доктору. По всему штату рассказывали, как он возвращал зрение слепым, слух глухим, вылечивал рак, паралич и любые травмы.

В 1950 Ариго в гостинице г. Хирозонте встретился со старым знакомым – сенатором Биттенкортом. Тот с грустью поведал Хосе, что врачи поставили ему страшный диагноз: рак ободочной кишки. Опухоль признана неоперабельной. Максимум, что обещают ему медики – 2 месяца жизни. Ариго предложил сделать операцию. Сенатор, которому уже нечего было терять, согласился. Вечером того же дня Фрейтас вырезал опухоль обычным перочинным ножом. После этого случая известность Ариго вышла далеко за пределы штата.

Национальный герой Бразилии

К нему стали съезжаться больные со всей Бразилии. Оперировал Ариго и в местной больнице, и у себя на дому. Если его звали, сам выезжал к больным. Ставил диагнозы, выписывал рецепты, проводил операции. За 5 лет он помог более 10.000 человек. Напомним, это были люди, от которых официальная медицина приговорила к смерти. Впереди у них была только смерть. Это 10.000 спасенных жизней. Ему доверяли жизни люди, стоявшие на самой верхушке социальной лестницы, и однажды в его дом с просьбой спасти единственную дочь вошел президент Бразилии Жуселину Кубичек.

Вместе с известностью росло и недовольство со стороны официальной медицины, называвшей Хосе «Хирургом ржавого ножа», а его деятельность «издевательством над медициной». В 1956 году районный совет врачей при поддержке Медицинской ассоциации организовал судебное преследование Ариго.

Провальное дело

Попытка упечь Хосе за решетку, обвинив в незаконной трудовой деятельности, кончилась провалом. Оказалось, «чудотворец Хосе» не брал со своих пациентов денег! Недаром его окрестили «Ариго» – Простаком! Обвинение было срочно переквалифицировано в «незаконное ведение врачебной практики». Да, у Ариго действительно не было диплома, и то, что он спасал жизни людей, с точки зрения закона его нисколько не оправдывало. Приговор – 7 месяцев тюрьмы. Но целитель не просидел за решеткой ни дня.

Президент страны Кубичек (сам врач по образованию), чью дочь некогда спас Ариго, освободил его от наказания и специальным указом разрешил сеньору Фрейтасу в течение 10 лет вести врачебную практику без диплома.

Медики взяли реванш в 1968 году. Кубичек к этому времени ушел в отставку, защитить Ариго было некому. Рассмотрением «дела Ариго» занялась специальная комиссия из 15 медицинских светил из самых престижных университетов. Члены комиссии присутствовали на 170 операциях и отследили судьбу около 1.000 пациентов, которым Ариго поставил диагнозы и выписал лечение. То, что они увидели и узнали, их просто шокировало.

Шок-1

В день Ариго принимал от 60 до нескольких сот пациентов. Диагнозы ставил в течение нескольких секунд. Операции делал первым попавшимся под руки инструментом: садовым или перочинным ножом, в присутствии комиссии глазную катаракту вырезал маникюрными ножницами. Никакой анестезии, никакой стерильности. «Рабочий инструмент» Ариго перед операцией протирал подолом своей рубашки!

Иногда, поставив диагноз, назначал лечение и выписывал рецепты, от которых у медиков волосы становились дыбом: известные препараты в гигантских дозах и несовместимых сочетаниях. И все это Ариго проводил в состоянии транса, выйдя из которого, не помнил абсолютно ничего! В обычном состоянии «Хирург Божьей милостью» падал в обморок при виде крови.

Шок-2

Несмотря на полное отсутствие анестезии, все пациенты утверждали, что во время операции не чувствовали никакой боли. Все операции заканчивались выздоровлением пациентов. Не было зафиксировано ни одного случая заражения или послеоперационного осложнения. Его абсурдные рецепты оказывались потрясающе эффективными. Из 1.000 диагнозов 550 члены комиссии подтвердили как верные, остальные не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку отсутствовала необходимая аппаратура.

Проведя операцию, Ариго в течение нескольких секунд сжимал рану, кровотечение останавливалось, рана затягивалась. Рубцы рассасывались в течение нескольких минут или часов (максимум 3 дня). Только в 5% случаев Ариго признавал, что ничем помочь не может и человек действительно обречен.

Закон есть закон

Вердикт комиссии был следующим: это чудо, Хосе де Фретос действительно лечит и вылечивает людей. Несмотря на это, обвинение потребовало 16 месяцев тюрьмы за «незаконную врачебную практику». Судья, сам поприсутствовавший на нескольких операциях Ариго, ужался как мог и дал 2 месяца – меньше меньшего.

Услышал приговор суда, Ариго только сказал, что «надо торопиться, времени осталось совсем мало». Он чувствовал, что смерть, у которой он стал поперек дороги, уже дышит ему в затылок. «Хирург от Бога» погиб в ДТП в 1971 году. В перевернувшемся автобусе он был единственным погибшим и единственным пострадавшим.

Мнение Ариго

Сам Ариго никогда не называл себя ни целителем, ни врачом. «Не я лечу, лечит Бог моими руками», – говорил он. Однако иногда Хосе высказывался и более определенно. По его словам, при погружении в транс его руками врачевал дух Адольфа Фрица, австрийского хирурга, погибшего в Первую мировую войну. Хосе просто не должен ему мешать. В особо сложных случаях дух Фрица консультировался с духами французского врача и японского хирурга.

Так объяснял свой талант сам Ариго. Каким бы сумасбродным оно ни казалось, оно объясняет многое, хотя и не все.