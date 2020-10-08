“Территория”: 5 причин посмотреть новый сериал с Андреем Мерзликиным

08.10.2020, 20:31, Разное

12 октября в эфир выходит мистическая фолк-история от ТНТ с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным в главных ролях. За поиском подходящей натуры съемочная группа отправилась в Пермский край, чтобы на фоне покосившихся заброшенных деревень, непроходимых мрачных лесов и низкого свинцового неба создать для зрителей подходящее настроение. В результате получилась завораживающая уральской атмосферой готическая история про поиски родных, страхов и себя.

Good Story Media

Компания производит не просто хорошие, а суперхитовые истории, среди которых такие проекты, как “Мир! Дружба! Жвачка!”, “Патриот”, “Звоните ДиКаприо!”, а также народные комедии “Физрук”, “Ольга” и “Реальные пацаны”. С таким послужным списком Good Story Media становится очевидно, что авторы прекрасно работают в самых разных направлениях и жанрах: от ситкома до драмы и даже фантастики. Новый сериал “Территория” сделан в абсолютно новом, если не сказать, новаторском стиле, который можно назвать фолк-хоррором. В сюжет сериала аккуратно вплетены мистические персонажи, населяющие мир коми-пермяцких сказок и поверий. К слову, два из трех основателей компании — пермяки, продюсеры Антон Щукин и Антон Зайцев.



Актерский состав

За статус звезды в проекте отвечает Андрей Мерзликин. Роль одной из студенток-филологов исполняет Ася Чистякова, знакомая зрителям ТНТ по сериалу “Секта”, который, к слову, стал первым российским проектом, купленным британским телеканалом Channel 4. Также внимания заслуживает молодой актер Егор Калюжный — восходящая звезда, блеснувший в двух адаптациях: сериале “Доктор Рихтер” (“Доктор Хауса”) и “Красные браслеты” (одноименный испанский проект). Участкового Константина Мурзина, что творит власть в уральских чащах, играет Алексей Розин — один из любимых актеров Андрея Звягинцева, снявшийся в “Нелюбви”, “Елене” и “Левиафане”. Много классных находок на второстепенных, но ключевых позициях: отшельница-ведьма Шура (Клавдия Коршунова), шестипалый староста деревни Михаил Сергеич (Евгений Мундум), неформальный лидер общины и колдун по прозвищу Пермяк (Сергей Колесов). Словно в той самой деревенской сцене из “Бумера”, машина Андрея Мерзликина глохнет на таинственной и жутковатой территории, где правит не закон и здравый смысл, а обычаи, приметы, легенды и колдуны.

Мистическая фолк-история или русская народная готика

Этот жанр, хоть и не новый, но несколько позабытый в нашей стране. Сюжет в подобных проектах приходит в движение за счет противостояния современных людей, прагматиков, живущих по законам физики и мира язычников, – тех, кто признает только собственные правила. С одной стороны — это патологоанатом Николай (Андрей Мерзликин), который вдоль и поперек изучил человеческую природу, вскрыл десятки тел, но так и не нашел внутри душу или что-либо, указывающее на ее наличие. С другой — странные, малообразованные жители глубинки, отказывающиеся верить в прогресс, но способные без современных приборов и гаджетов увидеть то, что недоступно даже самому образованному человеку. Происходит взаимопроникновение двух миров, соединение в одну странную и жутковатую Вселенную, существовать внутри которой одинаково неприятно и тем, и другим.

Захватывающий сюжет

Сериал с первой сцены втягивает зрителя в зловещее и тем интересное пространство. Седой Урал, темные топи, глухие леса, непроходимые туманы и соответствующая музыка. Патологоанатом Николай (Андрей Мерзликин) помогает племяннику Егору (Глеб Калюжный) найти родителей — пропавшую семью этнографов Чудиновых. Колоритный деревенский водитель, меняя кассеты в магнитофоне, сходу огорошивает благородных спасателей: найти пропавших можно только с помощью икотки — северного беса, что поселяется в человеке и живет, пока не высосет кровь. Городские мужчины, как водится, не верят в деревенские поверья. Пока лично не сталкиваются с чем-то необъяснимым и мистическим.

Легенды и мифы Пермского края

Под каждой мифологемой, о которой узнают герои, есть реальная подоплека — народные предания, древние мифы, культы и уральский фольклор. Так, согласно поверьям коми-пермяков, именно медведь был хозяином леса, и ему принадлежала власть над животными. По легендам XIV-XV веков существовали колдуны с медвежьими лапами, которые противостояли христианизации народов Урала. Отсюда и появление в “Территории” загадочного Медвежьего Шамана. Жреческие функции, согласно мифам, были у князя — пама (это слово часто употребляется в сериале), то есть жреца, полумедведя Кудым-Оша. Бес “икотка” тоже часто упоминался в деревенских легендах. Дошло до того, что в 1785 году епископ Архангельский и Холмогорский Вениамин в письме Синоду описал икотку как особый вид порчи и одержимость злым духом. В 1862 году на севере в селе Пинега (Архангельская область) даже случился народный бунт, во время которого жгли дома колдунов, подозреваемых в порче. Якобы икотку “подселяли” в человека через еду, и потом он пожирал хозяина изнутри. То же самое чудский язык, на котором заклинают персонажей “Территории” — мертвый язык племен прибалтийско-финской группы; чудью в фольклоре коми считали “ушедшие под землю” народы, которые вроде как отказались принимать крещение, вернулись в землянки и срубили опоры, то есть самоликвидировались.