В пуховиках из новой коллекции одежды от Оксимирона обнаружили петушиный пух

08.10.2020, 18:37, Разное

В рамках внеплановой проверки сотрудниками Роскачества была апробирована новая коллекция одежды от бренда спортивных товаров Reebok и российского реп-исполнителя Оксимирона. Как сообщил представитель ведомства журналистам, в контрольной партии товара — пуховиках был обнаружен пух черного голландского петуха, который не используется для производственной набивки изделий.

Кроме этого, в Роскачестве отметили, что подобный материал непригоден для климатических условий России и не может соответствовать всем требованиям оценки качества в рамках защиты прав потребителей.

В самой компании Reebok ответили, что попытаются устранить недостатки новой партии. По плану новая коллекция должна была быть представлена в начале ноября. Рэп-исполнитель написал на своей страничке в Twitter, что действия Роскачества — это политическое давление на свободу слова и торговли. Он также планирует провести концерт с другими известными рэп-исполнителями в поддержку своей новой коллекции.