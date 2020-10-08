 

“Плохая девочка”: внучка Михаила Боярского представила дебютную песню

08.10.2020, 18:20, Разное

Катерина Боярская, дочь первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергея Боярского и дизайнера Екатерины Боярской, а также внучка знаменитого актера Михаила Боярского стала певицей. 21-летняя девушка записала свой первый трек и представила его в Instagram.

Катерина БоярскаяКомпозиция получила название Bad Girl, или “Плохая девочка”, ее можно послушать на всех площадках – от Apple Music до Spotify. Выступать Боярская решила под псевдонимом – VENNA, и ее порыв уже оценили родственники. Например, тетя Катерины, Елизавета Боярская, написала на ее странице – “Только вперед!”, а бабушка, Лариса Луппиан, адресовала ей сообщение и от себя, и от дедушки:

Поздравляем любимую внучку с хорошим началом! Ты долго к этому шла! Желаем тебе удачи и терпения! Твои бабушка и дедушка!

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Публикация от VENNA (@boyarskaya.katerina)6 Окт 2020 в 5:16 PDT

Отметим, впервые Катерина Боярская заявила о себе в прошлом году, став дебютанткой бала Tatler. О своем желании стать певицей девушка якобы заявила семье давно, но не все тогда поддержали ее порыв – в частности, Михаил Боярский полагал, что это временное желание – “внучка пока хочет стать певицей, мне кажется, что это пройдет”. Но, как мы видим, Катерине все же удалось сделать первый шаг к мечте.

Михаил Боярский с женой Ларисой Луппиан, сыном Сергеем и внучкой КатеринойКатерина Боярская



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