РПЦ предала анафеме молодую послушницу монастыря за ношение кружевного белья

08.10.2020, 17:02, Разное

Епархия РПЦ по Москве предала навсегда отлучила от церкви монахиню из Новодевичего монастыря за развратный и нескромный образ жизни. Скандал возник после жалобы настоятельницы храма на фотографии послушницы в кружевном нижнем белье и купальниках на ресурсе OnlyFans с целью заработать денег, куда иногда заходила матушка, чтобы проверить подопечных.

Комиссия РПЦ из высших архиереев и служителей нравственности провела масштабное расследование. Во время свободное от служения её члены заходили на OnlyFans и Bonga Cams для сбора доказательств грешного поведения монахини. Как говорится в пресс-релизе, было просмотрено более 50 фотографий интимного характера в белье, а также проведено более 4 часов на приватных трансляциях, деньги на которые были выделены из пожертвований прихожан.

В итоге было принято решение предать монахиню анафеме и запретить ей посещать храмы РПЦ.

«Это немыслимо, за все те 4 часа, что мы смотрели на эту похабщину она даже распятье не сняла», — рассказал настоятель монастыря отец Сергий.