Улюкаев сломал нос тюремному официанту из-за теплого хереса – СМИ

08.10.2020, 11:02, Разное

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, сейчас отбывающий срок в специальной рекреационно-исправительной колонии в Сочи, разбил нос официанту, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, причиной стала неправильная сервировка стола и недостаточно охлажденный херес.

Во ФСИН подтвердили, что Улюкаев с приехавшим к нему в гости приятелем накануне отмечали день рождения последнего в тюремном ресторане. Экс-министр сначала отругал официантов за неправильно сервированный стол и дважды заставил их всё переделать. Спустя час, когда заключённый и его гость уже порядком захмелели, разгорелся новый конфликт: на этот раз из-за неправильной температуры вина.

– Официант подал ему херес барбадильо. Марка по меркам Улюкаева недорогая, около 120 тысяч рублей за бутылку, поэтому клиент уже был несколько раздражён. Оказалось, что вино ещё и не охладили должным образом, поэтому экс-министр себя не сдержал. Оттаскивать его пришлось охране, – рассказал источник.

Предположительно Улюкаеву теперь придется заплатить штраф в размере до 5000 рублей. Сам пострадавший заявил, что не обижается на бывшего чиновника, поскольку тот уже на следующей день «всё компенсировал в частном порядке и принёс извинения».