 

Келли Роуленд ждет второго ребенка

08.10.2020, 10:05, Разное

Звездный бейби-бум продолжается! О беременности объявила певица и экс-солистка группы Destiny’s Child – Келли Роуленд, причем сделала она это не через Instagram, как уже принято в современных реалиях, а с обложки глянца. Келли украсила обложку ноябрьского номера журнала Women’s Health и дала небольшое интервью о радостном событии в своей жизни.

Мы и раньше обсуждали эту тему, но когда началась пандемия коронавируса, мы подумали: “Почему бы и не сейчас?”

– признается Келли и отмечает, что забеременеть ей удалось сразу же, но делиться этим событием с миром она не спешила.

Но потом я все же подумала, нужно напоминать людям, что жизнь продолжается и имеет значение. И возможность родить ребенка… Мне стукнет 40 в феврале, забота о себе очень много значит для меня.

Появление второго малыша ожидается в конце года. Его отец – менеджер самой Келли Роуленд и ее муж Тим Уизерспун. Он сделал предложение своей возлюбленной сразу после того, как узнал о ее первой беременности. Тим попросил руки Келли прямо в процессе разговора по Skype. Свадьба пары состоялась в Пуэрто-Рико в мае 2014 года. Гостями церемонии стали всего лишь 30 человек, включая лучшую подругу Роуленд – Бейонсе. В ноябре 2014-го у пары родился сын Титан.

Келли с мужем Тимом и сыном Титаном



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