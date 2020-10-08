Ноги сломаешь
 

Ноги сломаешь

08.10.2020, 9:04, Новости
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Экс-депутат рыбинского муниципального совета Денис Николаев опубликовал в соцсетях очередной ответ прокуратуры по поводу состояния тротуара на ул. Крестовой (напротив кафе «Мельница»).

В июне прошлого года, в адрес (бездельников) администрации города, в целях устранения нарушении в содержании тротуара Госавтоинспекцией внесено представление, – пишет Денис Николаев.

Однако, спустя год, жители города так и продолжают ломать ноги, пытаясь пройти по этому ужасному тротуару, расположенном в самом центре города. А куда делась плитка, снятая в прошлом году, и в чьём огороде она залежалась (по слухам) не известно… Быть может, глава города прокомментирует и развеет сомнения?

Что касается участка разбитого тротуара, то по результатам проверки городской прокуратурой в адрес главы городского округа г. Рыбинск (Дениса Добрякова) внесено сводное представление (указанный участок «имеет отдельные разрушения» – ryb.ru).

Отметим, это округ депутата Марины Степановой избранной от партии «Единая Россия».



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