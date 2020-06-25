Ещё одним меньше
 

Ещё одним меньше

25.06.2020, 13:36, Главное
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Фракция КПРФ в муниципальном совете Рыбинска потеряла второго депутата.

На основании обращения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова депутатских полномочий лишился Денис Николаев, избранный по округу №14 (мкрн Скоморохова гора).

Основанием для отстранения стали результаты проверки полноты сведений о составе имущества и доходах семьи депутата.

За лишение депутатских полномочий единогласно проголосовали члены фракции «Единой России» и один от «Справедливой России» – всего 16 голосов, три депутата были против, два – воздержались.

Для разъяснения позиции губернатора в совет приехала Елена Филатова, заместитель начальника управления-начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений правительства региона.

По ее словам, основания для лишения полномочий депутата «формальные» – в независимости от причины – умышлено или случайно проверяемое лицо ошиблось в «полноте и достоверности» представляемых сведений. При этом, исправить ошибки, выявленные в ходе проверки у депутата (главы, чиновника) возможности нет. Что представил, за то и отвечай.

Среди вопросов к представителю правительства области был и вопрос о незадекларированной в 2015-2016 годах московской квартире главы города Дениса Добрякова (собственник – малолетняя дочь главы).

Глава, вопрос прокомментировал так: я в это время там не был прописан (то есть не пользовался), поэтому и не декларировал.

– Все связанно с определенной датой (декларирования). Если вы квартирой не пользуетесь, то можете не декларировать, – ответила Елена Филатова.

При этом, законодательство обязывает декларировать чиновников все имущество, оформленное на несовершеннолетних детей.

В свою очередь Денис Николаев считает, что никакой коррупции в предъявленных причинах нет, намерения скрыть имущество или доходы тоже не было. Проверка по нему завершилась еще в марте, но уведомление о ней он получил только 4 июня.

Кроме того, депутат сказал, что готов ответить на все вопросы. Но вопросов к нему не было.

Денис Николаев в Рыбинске больше всего известен как руководитель популярной группы в социальных сетях «Общественный контроль г. Рыбинска», которая преимущественно занимается решением жилищно-коммунальных проблем горожан.

Напомним, ранее Владимир Пудовиков, избранный в муниципальный совет от партии КПРФ, досрочно сложил полномочия. Причина – депутат не указал в сведениях об имуществе и доходах информацию о продаже квартиры.



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