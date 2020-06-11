Двойные стандарты губернатора Дмитрия Миронова

11.06.2020, 13:45, Главное

Теги: Выборы, Добряков, Единая Россия, КПРФ, Миронов, Муниципальный совет, Политика

Рыбинский муниципальный совет может остаться еще без одного депутата.

Как стало известно ryb.ru, управление по противодействую коррупции правительства Ярославской области высказало ряд претензий в части «полноты и достоверности» сведений об имуществе и доходов Дениса Николаева (избран от КПРФ).

Соответствующий запрос направлен в адрес депутата и в муниципальный совет. При этом, губернатором Дмитрием Мироновым принято решение о направлении в муниципальный совет заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Напомним, ранее претензии были высказаны в адрес другого депутата совета от КПРФ – Владимира Пудовикова. Причина: депутат не указал в сведениях об имуществе и доходах информацию о продаже квартиры – сумма сделки была указана только в сведениях об имуществе, но это тоже является нарушением антикоррупционного законодательства. В итоге, Владимир Пудовиков сложил полномочия досрочно.

Отметим, глава Рыбинска Денис Добряков два года подряд не декларировал московскую квартиру (в 2015 и 2016 годах). Может он просто забыл. А может решил избежать вопросов: откуда квартирка? Но региональное управление по противодействую коррупции этот вопрос явно не заинтересовал – все-таки глава избирался от «Единой России», а после стал ее членом.

Квартира в Москве площадью 38,5 квадратных метра была предоставлена Денису Добрякову как сотруднику ФСБ. Увольнение из органов госбезопасности и последующий переход на муниципальную службу лишили бы будущего главу Рыбинска всяческих прав на недвижимость, и тогда он решил приватизировать квартиру с помощью малолетней дочери. 1 июля 2013 года (тогда Денис Добряков работал в администрации Рыбинска) Нагатинский суд Москвы удовлетворил иск Е.Д. Добряковой к ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Москве и ФГКУ «Войсковая часть 55002» и признал право истицы на приватизацию жилья.

В 2013 году московская квартира появилась в декларации о доходах и имуществе Дениса Добрякова, занимавшего тогда пост заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству. В отчетности было указано, что недвижимость находится в пользовании чиновника. В 2015 и 2016 годах квартира по непонятным причинам пропала из декларации— было только указано, что ею на правах собственности владеет дочь чиновника. Отметим, что в 2016 году он как раз баллотировался в главы Рыбинска. В декларации за 2017 год квартира вновь появилась.

Что касается претензий к Денису Николаеву, то они в основном связаны с расхождением в сведениях о доходах супруги и несовершеннолетних детей.

Отметим, в предыдущем составе муниципального совета за неполное предоставление сведений об имуществе были исключены два депутата избранные от «Единой России» – Игорь Палочкин и Андрей Скворцов.