Как Муссолини пытался установить контакт с инопланетянами

08.10.2020, 18:01, Разное

Время от времени в интернете появляются материалы, раскрывающие страшную тайну: правительство США давно работает в тесном контакте с инопланетянами. Но нет в мире ничего, что не существовало бы ранее. Заполучить к себе в союзники инопланетных пришельцев пытался еще Бенито Муссолини. Естественно, все сохранялось в секрете, но нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Странное письмо

В 1996 году научные организации и СМИ Италии стали получать подборки документов (в копиях) от некоего «сеньора Икс». В них шла речь о создании в фашистской Италии секретного органа, целью которого было установление связи с марсианами. Во главе проекта стоял ученый с мировым именем – Гульельмо Маркони, изобретатель радио.

Получатели отправляли эти письма прямо в корзину (бред!). Но Роберт Пинотти, председатель Национального уфологического центра, не стал торопиться, вызвал сотрудника и поручил ему выяснить, стоит ли принимать эти документы всерьез. Через несколько дней сотрудник вернул документы Пинотти, на его вопросительный взгляд ответил: «Да», и положил на стол несколько исписанных листков.

Марсианская лихорадка

В 20-30-х годах XX века Европа переживала настоящий «марсианский бум». Молодые ученые во главе с Альбертом Эйнштейном говорили об обитаемости Марса. Тесла, признанный мировой гений, заявлял, что на сконструированной им аппаратуре уловил радиосигналы с Красной планеты, однозначно идентифицируемые им как разумные, но пока не поддающиеся расшифровке. Массово издавались книги, в которых главными действующими героями были марсиане («Война миров», «Аэлита»). Новорожденный кинематограф экранизировал некоторые из них.

Вывод 1: теории об обитаемости Марса были весьма распространены в Европе.

Гульельмо Маркони не был от всего этого в стороне. Он неоднократно высказывался в пользу теории о существовании разумной жизни на Марсе и сконструировал устройство по приему и передаче радиосигналов, идущих сквозь звездное пространство.

Вывод 2: Маркони не считал разговоры об инопланетянах ерундой и работал в этом направлении.

Фашист Маркони

Великий изобретатель не чурался политики. С началом Первой мировой войны лейтенант Маркони предложил свои услуги Родине и руководил программой по радиофикации вооруженных сил Италии. Кончил войну в должности командующего итальянскими военно-морскими силами. Открыто симпатизировал фашистам. Приветствовал приход к власти Муссолини. В 1923 году вступил в фашистскую партию. В 1930 стал президентом Королевской академии и членом Большого Совета – руководящего органа фашистской Италии.

Вывод 3: Маркони был близок к фашистам, поддерживал движение, входил в состав высшего органа государственной власти.

Секретный «Кабинет RS/33»

Прочитав объемную справку, Пинотти приступил к серьезному изучению документов, присланных «сеньором Икс». Из них следовало, что решением Муссолини при правительстве была создана секретная структура «Кабинет RS/33», с задачей установить связь с представителями внеземных цивилизаций. Конечная цель – получение передовых технологий военного характера. Работу «Кабинета» курировал Маркони.

Секретные документы «Кабинета RS/33»

Среди документов были распоряжения от июня 1933 года об организации поисков приземлившегося НЛО и оказания прилетевшим всяческого содействия. Было письмо о необходимости проведения ряда мероприятий. Перечень включал в себя: арест силами политической полиции нежелательных свидетелей посадки НЛО, строгую цензуру местной прессы, размещение в СМИ материалов о кометах, метеозондах, способных выглядеть как НЛО.

По косвенным признакам можно было догадаться, что посадка произошла где-то в Северной Италии.

В сопроводительном письме «сеньор Икс» сообщал, что в 1936 году после заключения пакта «Ось Берлин-Рим» все документы «Кабинета» были передана Германии. Разработка немецкими инженерами летательного аппарата дискообразной формы – результат изучения материалов «Кабинета RS/33». Присланные Пинотти документы – часть архива, оставшегося в Италии.

Вскоре пришла вторая партия документов, в которой были несколько подлинников. Химики-эксперты дали заключение, что бумага и чернила действительно 30-х годов.

Оборванная нить

Сеньор Пинотти с нетерпением ждал обещанного третьего пакет, но ожидания оказались напрасными. «Сеньор Икс» пропал и больше не напоминал о себе. Видимо, его откровенность кого-то сильно раздражала. Сумел ли Дуче установить контакт с инопланетянами? Ответили ли они на отправляемые Маркони в космос сигналы? Что произошло в Северной Италии: запланированный визит или авария? Ответы на эти вопросы мы узнаем не скоро. С уверенностью можно лишь сказать, что идею пакта «Рим-Марс» Муссолини рассматривал всерьез.