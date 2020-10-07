 

Суд обязал Джоан Роулинг сделать сына Гарри Поттера трансгендером

07.10.2020, 19:33, Разное

Высокий суд Лондона удовлетворил иск активистов движения «Радикальные исламисты за права LGBTQKJЕ++» к писательнице Джоан Роулинг, обязав её внести ряд изменений в сюжет будущих книг из цикла о Гарри Поттере.

Согласно решению суда, сын главного героя, Альбус Северус Поттер, должен осознать себя в качестве трансгендера и сменить имя.

Судья Энтони Гейлорд своим постановлением утвердил список поправок к сюжету, предложенных активистами общественного движения. Так, сын/дочь Гарри Поттера, осознав свою трансгендерность, сменит имя и станет называть себя Минерва Гермиона Поттер, в честь двух выдающихся героинь-феминисток. Также в 3 главе новой книги на героя/героиню будет наложено проклятье, в результате которого он/она станет чернокожим. Также в ходе сюжета должна быть раскрыта тема гомосексуальности в семействе Уизли, а также приоткрыта завеса тайны над отношениями великана Хагрида с профессором-карликом Флитвиком.

– Джоан Роулинг не раз позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес трансгендеров. Посмотрим, сможет ли она говорить подобное про собственных персонажей. Ведь известно, что писатели своих героев любят, как детей, и часто сопереживают им. Написание книги о трансгендерном персонаже позволит автору книг о Гарри Поттере переосмыслить свои взгляды и встать на правильную сторону в борьбе за права меньшинств, — заявила активистка движения Хабиба Стивенсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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