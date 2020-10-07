 

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли в Букингемском дворце Владимира и Елену Зеленских

07.10.2020, 15:31, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли в Великобританию с двухдневным визитом, и начали они свою программу, конечно же, со встречи с первыми лицами государства. Владимир и Елена были приглашены в Букингемский дворец, где по традиции их ожидала бы аудиенция с королевой Елизаветой II. Однако из-за увеличения количества заболевших Covid-19 Ее Величество отменила все официальные мероприятия со своим участием до конца года и теперь проводит карантин в Виндзорском замке. 

Миссию на себя взяли принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые несколько минут назад встретили президента и первую леди Украины в Тронном зале дворца. Переговоры прошли с соблюдением установленной дистанции, никаких рукопожатий и объятий, именно поэтому никто из присутствующих не надел маску. 

Елена и Владимир Зеленские

В последнее время Кейт – на радость своим поклонникам – часто выходит в свет. Так, только вчера она посетила Университет Дерби, где пообщалась со студентами о том, насколько сложно им проходить обучение во время пандемии COVID-19 и как сложившаяся ситуация сказывается не только на их физическом, но и психическом состоянии.



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