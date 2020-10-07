В Великобритании СМИ запретят писать в новостях «мужчина» и «женщина»

07.10.2020, 14:37, Разное

Министерство информации Великобритании приняло декрет, который запрещает СМИ без согласования с упоминаемыми персонами употреблять в новостях «гендерно-некорректные» слова, включая «мужчина» и «женщина».

По мнению главы ведомства, невозможно точно определить пол без согласования с конкретной персоной. Даже наличие половых признаков не может быть убедительным так как человек сам определяет свою принадлежность к определённому полу.

Всего в списке 16 слов, которые могут прямо или неявно указывать на гендер человека. За употребление каждого из них без письменного согласия упоминаемого предусмотрены штрафы в разных объёмах. Привлекать к ответственности издания будут даже в том случае, если у того, кто был упомянут в контексте определённого гендера, нет претензий к изданию.