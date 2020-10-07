В Рыбинске состоялась встреча с рыбаками Ярославской области
 

В Рыбинске состоялась встреча с рыбаками Ярославской области

07.10.2020, 10:33, Новости
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Вопросы контроля за соблюдением законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов обсудили на совещании в Рыбинске.

Как рассказала заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина, с января проведено 1816 надзорных мероприятий, что на 26 процентов больше, чем за весь 2019 год. Составлено 385 протоколов об административных правонарушениях (рост на 55 процентов).

– Задача и контрольно-надзорных ведомств, и рыбоводов – сделать так, чтобы общедопустимых уловов становилось больше, – подчеркнул руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев. – В следующем году большое количество судака мы выпустим в Рыбинское водохранилище в счет компенсационных мероприятий.

– На сегодняшний день сохранение водных ресурсов – одна из самых актуальных задач, а браконьерство в России – одна из злободневных проблем экологической сферы. Да, установленные меры наказания за нарушение законодательства в области рыболовства начали работать, и количество нарушений снижается. Этот факт радует и обнадеживает. Уверен, сегодняшняя наша рабочая встреча тоже внесет в эту работу свой результативный вклад, – отметил первый заместитель главы города Рыбинска Михаил Быков.

​Также на совещании обсудили вопрос создания комплексных рыбоприемных пунктов. Их организация позволит обеспечить благоприятные условия для рыболовов и полный контроль за оформлением электронных ветеринарных сертификатов, а также прослеживание путей перемещения поднадзорных грузов, исключение их фальсификации и контрабанды.

Следующая встреча с рыбаками Ярославской области состоится в конце года на очередном заседании Рыбохозяйственного совета региона.



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