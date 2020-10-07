 

Наталья Водянова, Антуан Арно, Джорджина Родригес и другие гости показа Louis Vuitton

07.10.2020, 11:20, Разное

Вчера в Париже проходили финальные показы в рамках Недели моды, одним из самых знаковых по традиции стало шоу Louis Vuitton. Первыми увидеть новые весенне-летние творения французского Дома в этот вечер пришли Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, Джорджина Родригес – без жениха Криштиану Роналду, Алисия Викандер, Леа Сейду, принцесса Мария-Олимпия, Кьяра Мастроянни, Винус Уильямс, Кристиан Лубутен, Леони Ханна и другие.

Наталья Водянова и Антуан АрноБернар АрноДжорджина РодригесНаталья Водянова, Антуан Арно, Дельфин АрноАлисия ВикандерЛеа Сейду

Показ прошел в La Samaritaine, одном из легендарных и горячо любимых парижанами зданий в самом центре французской столицы, которое было отреставрировано при непосредственной поддержке компании LVMH. В этом историческом, но обновленном антураже Николя Гескьер представил коллекцию в стиле ретро-футуризма, где тренды 80-х сочетались с дерзкой современностью. К слову о дерзости: в линейке не обошлось без политического подтекста – чего стоит свитшот со слоганом Vote, призывающий активно выражать свою гражданскую позицию (на выборах в США, которые пройдут совсем скоро, и не только).

Николя ГескьерПринцесса Мария-ОлимпияВинус УильямсКьяра МастроянниКристиан ЛубутенЛеони Ханна



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