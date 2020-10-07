Опасные игры с потусторонним миром

07.10.2020, 6:41, Разное

Как часто снедает нас любопытство хоть одним глазком заглянуть в таинственный мир непознанного и неведомого, закрытый для большинства людей. Но стоит ли это делать? Цена «входного билета» может оказаться слишком дорогой.

Трупы на горе Винтем

В августе 1966 года мальчишки из бразильского городка Нитерой на горе Винтем запускали воздушных змеев. Один упал в заросли кустарника. В его поисках ребята наткнулись на трупы двух молодых людей. Перепуганные, они бросились домой. Один из них рассказал о страшной находке отцу и на следующий день на горе Винтем появился полицейский патруль.

Молодые люди были одеты в деловые костюмы, лежали в спокойных позах на подстилке из травы и листьев. Лица их прикрывали странные свинцовые полумаски без прорезей для глаз. Имена установили быстро – в карманах мертвецов лежали удостоверения личности. Это были Мигель Жозе Виан и Мануель Перейра де Крус, жители города Кампус-дус-Гойтаказис, лежащего к северу от Нитероя. Было установлено время смерти: вечер 17 августа.

При одном из умерших был найден блокнот, заполненный непонятными схемами, таблицами, исписанный буквенно-цифровыми обозначениями. Еще у каждого была найдена записка странного содержания: «В 6:30 будьте на месте. Проглотите капсулу, защитите лицо маской и ждите сигнала». Офицер полиции выехал в Кампус-дус-Гойтаказист, чтобы узнать как можно больше о погибших.

Два любителя изучения аномальных явлений

Молодые люди были дружны, оба работали в небольшой мастерской радиомеханиками. У каждого дома полицейский обнаружил огромное количество эзотерической литературы: паранормальные явления, встречи с инопланетянами, материализация привидений, потусторонний мир и пр. Друзья и товарищи подтвердили, что оба были буквально помешаны на изучении всего аномального и среди таких же «чокнутых» считались настоящими экспертами.

Но, в отличие от прочих, их интерес не ограничивался только теорией. Эльсио Корейра Гомес рассказал, что друзья строили машину для проникновения в потусторонний мир, за несколько дней до своей трагической поездки в Нитерой они говорили о скором проведении «финального теста», который позволит им «выйти в иную реальность». Видимо, для этого «теста» и были изготовлены в той же мастерской найденные на них свинцовые полумаски.

В деле появляется неизвестный третий

В поисках свидетелей происшествия полицейские опросили всех, кто в тот день находился в районе горы Винтем и поиски их увенчались успехом. Нашелся свидетель, видевший что 17 августа молодые люди приехали к горе на джипе. Покинув машину, они направились в верх по склону, а машина с водителем остались внизу. Начались писки таинственного «третьего». Ни машина, ни водитель найдены не были, но у следователя выстроилась вполне правдоподобная версия происшедшего.

Полицейская версия

Некая группа мошенников решила воспользоваться интересом молодых людей к паранормальным явлениям и потустороннему миру и пригласила их к участию в «парапсихологическом эксперименте». Юношей выманили в малолюдное место и якобы для усиления экстасенсорного восприятия убедили проглотить капсулы, содержащие яд. Убедительно и вполне правдоподобно. Вот только один пазл никак не хотел укладываться в эту стройную картину.

Заключение экспертизы

Как и положено, производилось вскрытие найденных тел. Патологоанатомы не нашли ни следов отравления, ни следов какого-либо токсикологического воздействия. В протоколе вскрытия в графах «следы насилия», «постороннее воздействие», «поражение радиацией» и пр. также были прочерки. Могли ли медики ошибиться? В 1967 году тела были эксгумированы для проведения повторной экспертизы. Результаты были те же: сплошные «нет» и «не обнаружено».

Горящий шар на горе

Вечером 17 августа 1966 года Грасинда ди Соза ехала на машине вдоль подножия горы. Внезапно дочь Мария закричала: «Мама, мама, смотри!» Грасинда повернула голову и увидела ярко-желтый шар, плывший вдоль склона. Нашлись еще несколько человек, видевших над горой странный горящий шар в тот вечер.

Имел ли он какое-либо отношение к смерти молодых людей? Полиция считает, что нет (поскольку в этом случае не возникает лишних вопросов). Противники версии о мошенничестве считают, что самое прямое. Однако их версия о гибели Мигеля и Мануэля в результате контакта с потусторонним миром полицией принята быть не может. «Витемское дело» как предостережение

В 1969 году «Витемское дело» было закрыто. В полицейском архиве оно осталось как нераскрытое дело о мошенничестве, в ходе которого погибли двое молодых людей. Сторонники альтернативной версии уверены, что Мигель и Мануэль с помощью таких же любителей-исследователей паранормального сумели открыть дверь в «иную реальность». Что они там увидели, мы не узнаем никогда. Но плата за возможность оказаться «по ту сторону зеркала» оказалась слишком велика. Так что некоторые двери лучше не открывать.