Китайские генетики излечили цыган от воровства

06.10.2020, 18:31, Разное

Воровство в цыганской среде, несмотря на столетия их проживания на территории цивилизованных стран неискоренимо и долгое время являлось одним из глобальных вызовов перед человеческой цивилизацией XXI века.

Отдел связей с общественностью Китайского южного научно-технологического университета в Шеньчжэне сообщил об очередном успехе одной из своих исследовательских групп в сфере модификации человеческого генокода. В официальном пресс-релизе сказано, что ученым удалось успешно изменить ген ROB1, что позволит организму быть невосприимчивым к стойкому желанию бесплатно поживиться чужим имуществом.

– К сожалению, предыдущий эксперимент не был таким удачным. Контрольный образец сохранил тягу к воровству. Другие воспитанники жаловались на пропажу увеселительных принадлежностей, чаще всего игрушечных лошадок. Однако, мы заметили закономерность – шкафчики были обчищены не полностью, а всего лишь наполовину, и решили продолжить работу в данном направлении, — рассказал профессор Минж Ги Ли, координатор исследовательской группы генетиков.

В пресс-релизе отмечено, что искоренить тягу к воровству у цыган не представлялось возможным другими, неинвазивными методами, такими как социальная работа и нейро-лингвистическое программирование, из-за того, что тяга к совершению краж у данной народности была обусловлена генетически.

– Новый образец демонстрирует полную незаинтересованность в приобретении имущества нетрадиционными методами и полностью игнорирует лошадей. Однако нам предстоит еще много работы с данным субъектом, т.к. после размещения в общем блоке у него быстро появилась серьга в ухе и широко расстегнутая рубашка, — рассказала комендант общежития.

В данный момент территория университетского городка закрыта на карантин из-за массового и необъяснимого проявления героиновой зависимости среди местного населения.