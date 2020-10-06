Хоккеист Александр Радулов и его девушка Анна Бокий стали родителями

06.10.2020, 18:31, Разное

Российский хоккеист, форвард клуба НХЛ “Даллас Старз” Александр Радулов стал отцом во второй раз. Сына ему подарила модель, выпускница МГИМО и владелица бренда одежды Анна Бокий. О пополнении в семье сообщила именно Анна, опубликовав совместное фото в Instagram.

Александр Радулов и Анна Бокий с сыном29.09.20 люблю,- подписала Анна фото с Александром и их сыном, которого, судя по антуражу снимка, назвали Мирон. О романе Бокий и Радулова стало известно этой зимой. По данным СМИ, они познакомились в соцсетях, и через несколько месяцев девушка уже переехала к возлюбленному в Даллас. Если Радулов старается не афишировать личную жизнь, Бокий периодически делится с фолловерами романтичными фото.

Александр Радулов и Анна Бокий Напомним, ранее Радулов состоял в браке с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. Их свадьба прошла 4 июня 2016 года: пара устроила пышное торжество в стиле “Мифы Древней Греции”, на котором присутствовали их родственники, коллеги и звездные друзья. До этого, 11 ноября 2015 года, у них родился сын Макар. Спустя год после свадьбы Дарья объявила о расставании с мужем:

Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. На самом деле, шутки в сторону. Я решила написать все-таки этот пост, так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают, но многие просто мечтали, чтобы мы расстались. Ему не понравится, что я пишу это, он вообще всегда ненавидел мои длинные посты, но все же не хочу, чтобы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя. Интервью по этому поводу никаких не даю… Скажу одно! Инициатором развода была я. Александр достойный МУЖЧИНА, ПРЕКРАСНЫЙ отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу… есть моральные принципы! Это все-таки моя вина… Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните, один человек ради другого НИКОГДА не изменится!!! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть!

Сейчас Радулов и Дмитриева продолжают вместе воспитывать сына Макара – мальчик проводит немало времени с отцом в Америке, но по-прежнему живет с матерью в России. Дарья, к слову, вышла замуж и родила второго ребенка.

Свадьба Александра Радулова и Дарьи ДмитриевойКликните на фото для просмотра галереи

Александр Радулов с сыном