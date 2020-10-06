 

Лили-Роуз Депп, Ванесса Паради, Марион Котийяр и другие гости показа Chanel в Париже

06.10.2020, 18:31, Разное

Сегодня подходит к концу Неделя моды в Париже, и одним из самых ожидаемых ее показов стало шоу Chanel. Традиционно дефиле состоялось в Гран Пале, но посетить его из-за жестких карантинных мер смогли только самые преданные марке селебритис. Среди них – Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр, Каролин де Мегрэ, Изабель Аджани с племянницей Зои и другие.

Марион КотийярЛили-Роуз ДеппВанесса ПарадиВанесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп

При создании новой коллекции креативный директор Chanel Виржини Виар вдохновлялась образами знаменитых актрис, которые были лично знакомы с мадемуазель Шанель и являлись поклонницами ее творчества, включая Роми Шнайдер, Жанну Моро и других. Именно поэтому буквы Chanel, стоящие на фоне голливудских холмов и отсылающие к теме кинематографа, украсили и приглашения для гостей, и зал показа.

Что касается самой коллекции, в ней также прослеживался стиль ретро, сдобренный порцией ультрасовременных трендов. Наряду с традиционными твидовыми костюмами, которые для весенне-летнего сезона окрасились в розовый, голубой и черный, Виржини Виар представила жакеты с объемными плечами, кюлоты ярких оттенков, кроп-топы и укороченные кожаные куртки, футболки с граффити-узором, изящные вечерние платья и многое другое.

Изабель АджаниЗои АджаниКаролин де Мегрэ



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