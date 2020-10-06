 

Нобелевским лауреатом по литературе стал Александр Проханов

06.10.2020, 17:50, Разное

Российский писатель и общественный деятель Александр Проханов стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Жюри комитета высоко оценило книгу литератора «Поступь русской победы», изданную в 2012 году.

Книга повествует об идеологиях современной России и представляет историю России в виде так называемых «четырёх империй»: Киево-Новгородская Русь, Московское царство, Российская империя Романовых, Сталинская империя. Центральным сюжетом книги является идея «Пятой империи», которая, по мнению писателя, уже зарождается в современной России. Книга состоит из 4-х частей:

– Гимны русской победы» — содержит тезисы общего характера об образе грядущей «Пятой империи».
– «Марши русской победы» — рассказывает о оборонных предприятиях.
– «Псалмы русской победы» — повествует о русских монастырях и приходах как нравственном стержне России.
– «Коды русской победы» — размышления о Евразийском Союзе как предтече «Пятой империи».

– Господин Проханов — уникальный мастер русского слова, признанный и уважаемый как у себя на родине, так и далеко за её пределами. Его слово летит словно «Аэробус» и садится на взлётно-посадочную полосу нашей души. Он поэт, демонстрирующий в своих книгах иную Россию — мечтательную и романтичную, страну, объединяющую народы на разных континентах, — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Прибыть лично в Стокгольм для награждения почётной наградой Проханов не сможет, так как пребывает на самоизоляции в Москве. Премию ему доставят по почте. Букмекеры назвали решение жюри неожиданным. Их фаворитом была ранее получавшая премию белорусская писательница Светлана Алексиевич с романом «Андрюша», посвящённом неизвестным фактам из жизни генерала РОА Андрея Власова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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