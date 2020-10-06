Джастин и Хейли Бибер появились на обложке Vogue и дали интервью о своих отношениях

06.10.2020, 16:25, Разное

Джастин и Хейли Бибер стали героями cover story итальянского Vogue: пара украсила собой обложку, а Хейли также дала интервью, в котором рассказала об их с музыкантом отношениях, планах на материнство и будущих проектах. Эту съемку команда издания посвятила ушедшему в 2004 году легендарному фотографу Хельмуту Ньютону и “его преданности жене Джун”. “В знак уважения их отношений мы попросили Хейли и Джастина Бибер, одну из самых знаковых пар на сегодня, стать главными героями нашей обложки”, – говорится на Instagram-странице журнала. Предлагаем посмотреть на несколько кадров со съемки и приводим самые примечательные цитаты из интервью Хейли.

О всеобщем внимании:

Поначалу мне было трудно понять, как поддерживать такие отношения, жить практически у всех на виду. Но проходит время и ты принимаешь новую реальность и нового себя. Долгое время я не могла этого сделать: не могла поцеловать его на публике, мне не нравилось, что люди смотрят на нас в этот момент. Но затем я поняла, что это битва, и вместо того, чтобы защищать себя, я изнуряю себя этим. А ведь мы любим друг друга, и нам нечего скрывать.

Об отношениях с Джастином:

Мы – два человека, которые усердно трудятся над построением здоровых отношений. Мы хотим быть примером, хотим вдохновлять, чтобы люди по всему миру научились ценить здоровые отношения.

Мы взрослеем, хотя многие до сих пор видят в нас вечных подростков, особенно в Джастине. Но мы – мужчина и женщина, мы в браке, преданы своему делу.

О любви Джастина:

Он любит естественность: ему нравится, когда я без макияжа и как выглядят мои волосы, когда я только проснулась. Приятно, когда мужчина так себя ведет.

О различиях между ними:

Я тот, кто “думает”, он – тот, кто “чувствует”. Я – логик, он очень эмоционален. Он – артист, я – мыслитель, и когда мне нужно решить проблему, я обхожусь своими силами. Постепенно он помогает мне проявлять больше эмоций, а я приучаю его больше анализировать. Мы уравновешиваем друг друга.

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Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)5 Окт 2020 в 2:05 PDT

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О детях:

Странно то, что я всегда хотела родить детей в раннем возрасте, но сейчас, когда я замужем, у меня меньше желания. Я амбициозная девушка со множеством проектов. Это случится, но не сейчас.

О проектах:

Я планирую развивать бизнес в сфере бьюти, надеюсь, он увидит свет через пару лет. Также я работаю над документальным фильмом о влиянии социальных сетей на душевное здоровье людей. Он будет готов в следующем году. У Джастина же вскоре выйдет новый альбом. О сроках меня не спрашивайте.