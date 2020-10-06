 

В Краснодаре казаки провели рейд по борьбе с кейпоперами

06.10.2020, 13:32, Разное

В Краснодаре казаки провели первый в истории города рейд против любителей корейской музыки. В общей сложности удалось поймать 12 любителей кейпопа.

Как сообщает пресс-служба ЧОП «Казачьи традиции», у подростков требовали предоставить телефон для осмотра. Если на нём находили корейскую музыку, то владельца телефона «учили жизни нагайкой», а отпускали лишь убедившись, что он усвоил урок и удалил из плей-листов такую музыку.

– Это не музыка, а дегенеративные завывания и пропаганда гомосексуализма, другими словами тут не скажешь. И мы с этой заразой будем бороться теми методами, которыми обещали, – заявил атаман предприятия.

В будущем подобные рейсы будут проводиться каждую неделю. Казаки планируют очистить Кубань от «корейской заразы» уже к концу года.
Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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