10 жутких фактов о японском Лесе Самоубийц

06.10.2020, 6:51, Разное

Официальное название этого леса – Аокигахара, что переводится как "равнина синих деревьев", но неофициально все называют его Лесом Самоубийц.

Лес Аокигахара расположен к северо-западу от горы Фудзияма на японском острове Хонсю и по площади равен около 35 кв. километров. Сюда часто приезжают семьями для отдыха, а еще сюда любят приходить те, кто решил покончить жизнь самоубийством.

Конечно же те части леса, где люди проводят пикники и те, где вешаются самоубийцы, находятся в разных местах. И если не знать о дурной славе леса и не лезть в самые дебри, то он с виду покажется очень приятным и даже красивым местом.

Однако с этим лесом и без самоубийц хватает странностей, самой знаменитой из которых являются его магнитные аномалии. Компасы тут не работают, их стрелки "сходят с ума". Есть теория, которая объясняет это наличием под землей больших пластов железной руды, но местные жители считают, что все это из-за обилия в лесу призраков и прочих потусторонних существ.

Далее мы перечислим 10 самых странных вещей, которые можно увидеть в этом месте.

10. Тут везде полно ниток и веревочек

Если вы отважитесь пойти в глубь леса Аокигахара, то сразу же увидите множество толстых нитей, цветных лент или веревок, которыми обвязаны стволы деревьев и которые тянутся в самые отдаленные места.

Дело в том, что практически каждый человек, который захотел совершить суицид в этом месте, берет с собой клубок ниток или связку цветной ленты. Он привязывает конец ленты к дереву на краю леса, а потом постепенно разматывает клубок, когда уходит все дальше и дальше.

Это делается на тот случай, если суицидник передумает и захочет вернуться обратно. Если так происходит, он сматывает веревку, но если он не возвращается, нитки и веревки так и остаются в этом лесу.

9. Разбросанные личные вещи

Там, где натянуты нитки, можно увидеть и различные вещи. Они просто разбросаны на земле среди деревьев: сумки, мобильные телефоны, одежда, обувь. Иногда все это сложено аккуратной кучкой.

Там же можно увидеть коробки из-под сендвичей, бутылки из-под напитков или воды. Это была последняя трапеза самоубийц.

А если вы увидите упаковки лекарств, то чаще всего это обезболивающие или снотворное. В основном в этом лесу люди вешаются, но есть и те, кто предпочитает умереть через передозировку лекарствами.

Если найти место, где лежит стопка одежды, пустые бутылки и упаковки из-под еды, то скорее всего труп самоубийцы будет где-то совсем рядом.

8. Призраки мертвых

Существует множество легенд и баек о том, что в лесу Аокигахара обитают призраки тех, кто когда-то тут совершил самоубийство. Неупокоенные души обречены вечно бродить по этому лесу в наказание за свой проступок.

Из-за этого очень очень злы и чтобы отомстить за свое положение, они якобы могут заставлять колеблющихся или даже тех, кто вообще не думал о суициде, покончить с собой.

В японском фольклоре есть убеждение, что если человек умер от внезапной или насильственной смерти, то он становится существом под названием Юрэй. Юрэи наполнены гневом и по желанию могут обрушить его на живого человека, отчего тот тоже захочет убить себя.

Есть немало историй о том, что посещавшие лес Аокигахара люди, которые вообще не думали о суициде до сего момента, внезапно ощущали сильное желание убить себя, словно что-то заставляло их сделать это. Те, кто устоял перед этим давлением и сумел благополучно уехать отсюда, как правило после уже никогда сюда не возвращались, боясь, что на них снова нападет что-то злое.

7. Предупреждающие таблички

В попытке остановить поток суицидников местные власти расставили повсюду в лесу предупреждающие таблички. На них написана просьба не убивать себя и указаны телефоны социальных служб.

Правда пока так и не ясно, помогли ли эти таблички хотя бы одному самоубийце. Есть даже теория, что может быть они наоборот лишний раз напоминают им о том, для чего они пришли в это место, чем еще больше стимулируют их совершить задуманное.

6. 100 тел в год

В среднем каждый год из леса Аокигахара вывозятся останки примерно ста суицидников (те, которые удалось обнаружить, конечно же). Есть специальные группы, чья работа ходить по этому лесу и высматривать трупы, после чего звонить в полицию.

Если они натыкаются на живого человека, который пришел сюда явно чтобы покончить с собой, то они забирают его и уводят в специальные "безопасные дома", находящиеся рядом с лесом. Там с этими людьми далее будет общаться психолог.

5. Официальные данные о суицидниках больше не сообщаются

Сколько сейчас людей приходят умирать в лес Аокигахара доподлинно неизвестно, так как местные власти запретили сообщать журналистам такую информацию.

Считается, что это сделано для того, чтобы лишний раз не "рекламировать" данное место. Дело в том, что лес Аокигахара в последние годы стал широко известен про всему миру благодаря Интернету, а еще нескольким фильмам ужасов.

Сюда увеличился поток туристов, а также, как говорят слухи, увеличилось и количество суицидников, которые стали приходить сюда. Якобы некоторые приезжают даже из других стран, чтобы убить себя именно в лесу Аокигахара.

4. Запрещена ночевка

Хотя на это нет официального запрета, в лесу Аокигахара очень не рекомендуется и не одобряется оставаться на ночь. Хоть в палатке, хоть так.

Считается, что это очень неуважительно по отношению к духам, а еще подобные ночевки якобы могут довести впечатлительных людей до сердечных приступов, ведь в темноте этот лес становится еще страшнее.

Есть еще байка, что местные призраки активируются именно ночью и что если заночевать тут в палатке, то велик шанс не дожить до утра, а совершить быстрый суицид.

3. Злая энергетика

Эзотерики, экстрасенсы и прочие медиумы считают, что в этом месте все насыщено злой энергетикой. Она пронизывает все вокруг, деревья, траву, цветы. Поэтому нельзя ничего приносить отсюда к себе домой.

Именно из-за этой плохой энергии тут и творится вся эта чертовщина и дело вовсе не в том, что это просто "модное место", ведь у леса Аокигахара дурная слава началась задолго до того, как он нем рассказали в прессе.

Есть легенды, что еще в 19 веке некоторые семьи приводили сюда своих пожилых родственников, чтобы те умерли тут легкой смертью "с достоинством".

2. Лесные пещеры

Лес Аокигахара у подножья горы Фудзияма лишь часть аномальной зоны, которая возникла тут после мощнейшего землетрясения в 864 году нашей эры. Лава из вулкана растеклась на площадь в 12 квадратных миль и когда она затвердела, то тут образовалось множество пещерных систем.

Со временем эти места заросли лесами, в том числе лесом Аокигахара, и эти загадочные лесные пещеры никогда толком не исследовались. На протяжении веков про них складывались разные мифы, согласно которым тут живут странные существ, которые куда более страшные, чем призраки.

1. Магнитные аномалии это причина самоубийств?

Как мы писали в начале этой статьи, в лесу Аокигахара существует магнитная аномалия, чья природа еще не раскрыта. Есть теория, что именно из-за этой аномалии люди тут сходят с ума и совершают суициды.

Некая группа исследователей изучала магнитные аномалии в разных местах и разных странах, и они пришли к выводу, что в тех местах, где есть магнитные аномалии, как правило аномально высок уровень самоубийств среди людей.