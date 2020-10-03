NASA отправит первую в истории BLM-экспедицию на Солнце

03.10.2020, 19:02, Разное

NASA и общественная организация BLM договорились провести первый в истории человечества пилотируемый полет на Солнце в рамках первой чернокожей космической экспедиции.

Начальные этапы подготовки стартуют в 2022 году, а первый полет должен произойти в 2025. BLM уже проводит кастинг среди чернокожего населения США для отправки в космос. По словам инженеров NASA, для этой миссии необходимы люди с темным пигментом кожи, так как они более устойчивы к солнечной радиации и ожогам. В BLM предлагают руководствоваться иными характеристиками и отдать преимущество лидерам общественной организации, в частности, родственникам Джорджа Флойда.

Запуск осуществится благодаря новейшей ракете Luter-5. Она доставит на околосолнечную орбиту более 4000 кг полезной нагрузки в виде компакт-дисков с музыкой рэп-исполнителей и обезвоженной жареной курочки. На вопрос о безопасности путешествия космические специалисты BLM ответили, что полёт на солнце пройдет ночью, когда оно не светит.