Минобороны Армении заказало на 2ch более 1000 провокационных картинок для деморализации жителей Азербайджана

03.10.2020, 12:37, Разное

На сайте министерства обороны Армении в разделе «Закупки» обнаружен тендер на общую сумму 20 миллионов рублей с заказом на деморализующие азербайджанцев картинки.

Победителем открытого конкурса стал российский форум Двач, где в разделе /политика/ началось исполнение заказа.

По данным разведки Азербайджана, несколько сотен российских графических дизайнеров были задействованы в создании провокационных изображений, которые впоследствии использовали армянские интернет-тролли в Twitter и комментариях «ВКонтакте».

– «Понадбакинский швайнотюрк» и «Карабахнутый Азер Баран» — это только вершина того, что мы нашли в интернете. Русские коллаборанты за деньги сотрудничают с оккупантом, это оставит глубокую рану на наших с Россией отношениях, — заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

По данным СМИ, в конкурсе также участвовали дизайнеры студии Артемия Лебедева но качество их работ сильно уступало Двачу. Также Азербайджан подал заявление в правоохранительные органы РФ с требованием ввести уголовную ответственность за троллинг азербайджанцев в интернете.