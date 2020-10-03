Пара приблизилась к «йети» и сняла его на видео

03.10.2020, 19:01, Разное

В Сети размещено видео, снятое где-то на севере США. Молодая пара находилась у себя дома и неожиданно увидела в окне непонятный антропоморфный силуэт. Парень с девушкой решили выйти с целью посмотреть, кто там гуляет, уж не бигфут ли?

Судя по всему, наши герои живут прямо возле природы, поскольку ролик демонстрирует заснеженное поле и лес неподалеку. Оказавшись снаружи, американцы вскоре увидели крупные следы на снегу.

Двигаясь дальше, влюбленные в определенный момент заметили впереди покрытое темной шерстью человекоподобное создание, пересекавшее на задних лапах заснеженную территорию. Разумеется, пара сразу заключила, что речь идет о сасквоче. Наши герои приблизилась к предполагаемому снежному человеку на безопасное, по их мнению, расстояние, чтобы получше запечатлеть его на камеру смартфона. Затем загадочное существо вдруг повернулось и направилось к людям.

После этого незадачливые операторы, знамо дело, убежали прочь с громкими криками, как поступили бы наверняка многие из нас. Они, дескать, до сих пор напуганы столкновением с возможным йети, однако рады, что им удалось получить запись с изображением этого загадочного монстра.

Примечательно, что в этой местности нередко замечают подобные обезьяноподобные существа, и сюда по этой причине частенько съезжаются охотники на снежного человека со всех концов Америки, желающие увидеть, снять на видео или даже застрелить легендарного реликтового гоминида.

Далеко не все завсегдатаи Всемирной паутины поверили, что перед нами кадры с настоящим бигфутом. Скептики утверждают, будто речь идет о мистификации. Во-первых, на это якобы указывает низкое качество записи (в наши-то дни, когда смартфоны обладают отличными камерами, у американцев не нашлось приличного мобильника). А во-вторых, очевидцы ведут себя не слишком реалистично, что напоминает плохую актерскую игру.

Впрочем, многие комментаторы посчитали, что это все-таки был снежный человек. А снять его качественно, мол, действительно нелегко, особенно в данной ситуации, когда пара изначально предположила, что это сасквоч, а потому была напряжена, отчего и вела себя так неестественно…