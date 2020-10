5 причин посмотреть мюзикл “Шахматы” c Анастасией Стоцкой

02.10.2020

Театральный феномен

Мюзикл “Шахматы” – настоящий театральный феномен. По своей значимости он не уступает другому шедевру музыкального театра – “Призраку Оперы”, а музыкально и драматургически, может быть, и превосходит его. Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве. Сюжет основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны, что наверняка найдет отклик у российского зрителя.

Кадр из фильма “Шахматы”

Несравненный Тим Райс

Мюзикл “Шахматы” написали в 1984 году три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий “Оскар”, “Тони”, “Эмми” и “Грэмми” Тим Райс (мюзиклы “Иисус Христос – суперзвезда”, “Эвита”, “Красавица и Чудовище”, “Аладдин” и “Король Лев”) и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). Мировая премьера “Шахмат” состоялась в Лондоне в мае 1986 года. Две песни из записи мюзикла One Night in Bangkok и I Know Him So Well надолго закрепились на вершинах мировых чартов. И в наше время “Шахматы” вызывают неизменный интерес постановщиков и публики по всему миру: в XXI веке новые версии мюзикла увидели зрители Норвегии, Дании, Канады, Австралии, Японии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Финляндии и других стран.

Скетчи к мюзиклу

Основано на реальных событиях

Прототипами двух главных героев – чемпиона мира, американца Фредди Трампера и чемпиона СССР Анатолия Сергиевского — стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер. Также в основу сюжеты легли их легендарные матчи: матч за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года в столице Исландии Рейкьявике между Спасским и Фишером, и матч на первенство мира 1981 года, который проходил в Италии, в Мерано между Карповым и Корчным. На последней игре Тим Райс присутствовал лично, его впечатления и легли в основу мюзикла Chess.

Кадр из мюзикла “Шахматы”Звездная команда

Над российской постановкой мюзикла работает звездная команда ведущих театральных деятелей. Режиссером спектакля стал художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев, музыкальным руководителем – британский дирижер Джон Ригби. Русский текст написал известный поэт и композитор Алексей Иващенко. За сценографию в спектакле отвечает художник-постановщик Николай Симонов, за хореографию – Ирина Кашуба, за костюмы – лауреат национальной театральной премии “Золотая Маска” Мария Данилова, за свет – лауреат “Золотой Маски” Александр Сиваев Дирижер – Евгений Загот. Продюсер – Дмитрий Богачев. Многоуровневые мультимедийные полностью автоматизированные декорации мюзикла изготавливались в мастерских Германии, Бельгии и Голландии, звуковой и световой дизайн привезены из Англии и Испании. А одну из ролей в постановке сыграет известная актриса и певица Анастасия Стоцкая.

Анастасия Стоцкая

Ход конем

Мюзикл активно поддерживает Российская федерация шахмат: режиссер получает регулярные консультации, а артисты постановки проходят мастер-классы у профессионалов. Шахматисты, чемпионы и гроссмейстеры, среди которых Марк Глуховский, Евгений Мирошниченко, Дмитрий Олейников и сам Анатолий Карпов, обучают труппу шахматным приемам и навыкам, чтобы сделать спектакль максимально достоверным.

Команда мюзикла “Шахматы”