 

В Еврейской автономной области обнаружилось 1488 поддельных евреев

02.10.2020, 17:02, Разное

Управление МВД по Еврейской автономной области раскрыло преступную группировку, занимавшуюся фальсификацией персональных данных граждан для получения льгот и денежных средств по федеральной программе «Русский еврей», цель которой – переселить этнических евреев из России и мира в ЕАО.

Следствием установлено, что за пять лет со дня начала работы программы на территорию субъекта федерации по недостоверным данным переселилось 1488 граждан. Никто из них не был этническим евреем и не исповедовал иудаизм, а среди воспользовавшихся инициативой властей преференциями преобладали представители Армении и Азербайджана.

«Следствием установлен факт мошенничества группой лиц по предварительному сговору. ОПГ смогла организовать целую цепочку из лиц, влиявших на реализацию федеральной программы «Русский еврей». В банду входили 5 паспортистов, 3 нотариуса, бухгалтера и другие сотрудники органов власти», — пояснил представитель МВД по Еврейской АО Лехаим Рабинович.

В результате действий злоумышленников бюджету нанесён ущерб в размере 25 млрд рублей. Денежные средства будут изъяты у мошенников путём продажи их имущества. Их удостоверения «биробиджанского еврея» признаны недействительными. Также всех злоумышленников обяжут обрезать пейсы и сдать кипы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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