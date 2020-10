Скандалы: Без регистрации и СМС

02.10.2020, 14:20, Разное

Как российская элита прививается от COVID-19 в обход испытаний

Президент Владимир Путин пока раздумывает, делать ли ему прививку от коронавируса, а вот вся элита, похоже, уже привилась. О прививке договариваются через знакомых, кому-то даже пришлось за нее заплатить. Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, начали получать второй компонент: он вводится через 21 день после первого и немного отличается действующим веществом. Участие в исследование бесплатное и добровольное, но 25% добровольцев получат плацебо. Это исследование продлится 180 дней, после его завершения вакцина должна стать доступна всем. Однако представители российской элиты, как выяснил Forbes, не хотят ждать полгода и не хотят рисковать, получив плацебо. Они массово делают себе прививки, договариваясь через нужных людей.

«Привился от Ковида. Думаю не навредит. I was vaccinated today from COVID-19. Hope will work», написал на своей странице в Facebook глава крупного банка. При разговоре с Forbes, он уточнил, что сделал прививку в профилактических целях, а не в рамках исследования, по рекомендации врача, которому «всецело доверяю». Прививку банкиру сделали в клинике, сотрудничающей с Центром им. Н. Ф. Гамалеи. При этом он отметил, что стоимость вакцинации называть не будет. После многочисленных уточняющих вопросов Forbes банкир удалил пост в Facebook и попросил его не упоминать (скриншот имеется в распоряжении Forbes).

«Не вопрос денег»

О том, что прививку можно сделать «по блату», Forbes рассказали и в одном крупном банке. «Прививку можно сделать, это бесплатно, но нужно договариваться через нужных людей, которые имеют отношение к вакцине», — сказал собеседник Forbes. По его словам, он знает, что прививку сделали несколько глав госкорпораций. При этом, по словам другого собеседника, никакой справки вакцинируемый «по блату» не получает — все на собственный страх и риск. Forbes также знает как минимум трех участников списка Forbes, которые сделали такую прививку. И привили менеджмент своих компаний. Источник в АФК «Система» (входящий в компанию завод «Биннофарм» — один из производителей вакцины Sputnik-V) подтвердил, что «никого не заставляют делать прививку, но вроде бы уже вся верхушка привилась». В АФК «Система» на запрос Forbes ответили, что несколько сотрудников группы участвовало и участвует в опытных испытаниях вакцины в качестве добровольцев.

«У меня есть несколько знакомых, которые привились, — рассказал Forbes один из миллиардеров. — Не как добровольцы — ведь часть добровольцев получают не вакцину, а плацебо, а они такого не хотят. Они просто договариваются, что получат настоящую прививку. Это не так просто договориться, но можно. Мы же в России живем — обо всем, о чем угодно, можно договориться. А тут надо договориться с производителем. Есть три завода [производящих вакцину: Центр им. Гамалеи, «Биннофарм» и компания «Генериум». — Forbes], идешь и договариваешься. И это не вопрос денег. Если я решу завтра привиться, я позвоню владельцу. Возьмут ли с меня деньги? Думаю, нет. Кому-то легче договориться с начальником цеха, участка». Источник, близкий к производству вакцины пояснил, что привиться в обход испытаний можно только через связи в Министерстве здравоохранения, так как поставки вакцины «Биннофарм» осуществляет под полным контролем ведомства. «Вся вакцина, произведенная на «Биннофарме», проходит обязательную государственную маркировку и поставляется исключительно заказчику — Институту имени Гамалеи», — сказали в АФК.

Издание «Проект» нашло одного собеседника, который заплатил за прививку 30 000 рублей, он договаривался, как пишет издание, через Минздрав. «С момента регистрации вакцины в Минздраве (в середине августа. — Forbes) ее распространение легально, вакцина допущена в оборот. При этом многие «випы» привились еще весной», — рассказал Forbes топ-менеджер одной из фармкомпаний. Об этом же со ссылкой на участников программы писал в июле Bloomberg.

В рамках научного экперимента

«Проект» также сообщил о том, что все желающие из российской элиты могли привиться вакциной Sputnik-V еще до ее регистрации. Издание называет в числе привившихся бывшего главу президентской администрации Александра Волошина (по данным Forbes, он привился весной). О прививке сообщал и мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу. Также Bloomberg сообщил, что в испытаниях вакцины принял участие глава компании «Фосагро» Андрей Гурьев, 38-летний сын миллиардера и основателя «Фосагро» Андрея Гурьева. Президент Владимир Путин пока думает о том, стоит ли делать прививку, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«До того как Sputnik-V был зарегистрирован в Минздраве, с ним можно было «поэкспериментировать» в Гамалеи. Тогда многие желающие привились в рамках так называемого «научного эксперимента» (не путать с клиническим испытанием), первые вакцинации пришлись на март-апрель. После регистрации Sputnik-V официально стал лекарственным средством, которое маркируется и оборот которого контролируется. Его выпуск сейчас составляет около 40 000 доз ежемесячно», рассказал Forbes топ-менеджер фармкомпании, знакомый с процессом производства вакцины. По его словам, «Биннофарм» отгружает продукт «Иммунотехнологиям» Сбербанка, а его распределением занимается Минздрав, он формирует списки. «В рамках распределения вакцина поступает в федеральные ведомства (Минэкономразвития, Минпромторг), небольшие партии уходят в регионы. В теории можно получить персональную вакцину от Минздрава, если это обосновать: например, в случае болезни человека встанет производство, которым он руководит. Как это происходит на практике и происходит ли вообще, мне неизвестно», — говорит он.

Александр Ховаев, заместитель директора, секретарь экспертного совета НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, предложил обращаться за комментариями в Министерство здравоохранения.

«Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в нашей стране проходит бесплатно: в рамках пострегистрационных клинических исследований или в рамках гражданского оборота. Во втором случае приоритетно вакцинируются граждане, входящие в группу риска, прежде всего медики и учителя. Вакцинация проходит исключительно добровольно. Вакцина на коммерческий рынок не поступала. Вакцинация на платной основе невозможна», — сообщил Forbes официальный представитель Минздрава.

Елена Тофанюк, Анна Брыткова, Кристина Жукова, Сергей Титов, Дмитрий Яковенко, Александр Левинский, Мария Абакумова