ДТП, кислота и нордические пришельцы или загадочное исчезновение 10-летнего Хуана Педро

02.10.2020, 14:16, Разное

Один из самых странных нераскрытых случаев исчезновения людей, вероятно связанный с пришельцами, произошел на горной дороге юга Испании 34 года назад.

24 июня 1986 года местный водитель грузовика Андрес Мартинес отправился в очередную поездку с очень опасным грузом – партией серной кислоты объемом 5200 галлонов. Эту партию надо было перевезти из города Картахена в город Бильбао, что на севере Страны Басков.

Вместе с Андресом в кабине грузовика находилась его жена Кармен Гомес и их 10-летний сын Хуан Педро. В этом не было ничего необычного, так как они давно хотели побывать всей семьей в Стране Басков и решили воспользоваться этим случаем.

За доставку груза Мартинесу обещали хорошие деньги, поездка шла как обычно, так что вся семья рассчитывала хорошо отдохнуть после доставки. Но потом произошло нечто очень странное.

Весь вечер 24 июня и всю ночь на 25 июня, чтобы поскорее прибыть на место, Мартинес ехал почти без передышек, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекусить. Ранним утром он свернул на горную дорогу, идущую через перевал Сомосьерра, что к северу от Мадрида. Тут дорога стала очень извилистой и со множеством крутых поворотов.

Мартинес был опытным водителем и уверенно вел свой грузовик через самые опасные места. Ничто не предвещало внезапного ДТП. Позже многие очевидцы подтверждали, что до определенного момента грузовик Мартинеса шел по дороге ровным и аккуратным ходом.

Но внезапно он начал двигаться хаотично и его скорость начала быстро увеличиваться, достигнув 86 миль в час, а потом он начал безумно обгонять идущие впереди машины. Он подрезал один автомобиль и срезал боковое зеркало у другого, даже не заметив этого. Все водители на этой дороге начали поспешно отъезжать подальше от "сумасшедшего" грузовика, но один все-таки не успел и в 6:40 по местному времени произошло столкновение.

В результате сильнейшего удара грузовик Мартинеса перевернулся и его большой бак разорвался, извергая во все стороны высокотоксичную серную кислоту. Она разлилась по всей дороге, заодно насытив воздух облаком смертоносного пара.

Когда на место прибыли аварийные службы, они нашли в кабине грузовика мертвые тела Мартинеса и его жены Кармен. Оба задохнулись парами кислоты, а потом кислота частично успела разъесть их тела.

В тот момент еще никто не знал, что вместе с Мартинесами в кабине должен был быть еще и ребенок, поэтому аварийные службы далее приступили к нейтрализации потенциальной экологической катастрофы, вызванной утечкой серной кислоты. В течении последующих трех часов они занимались эвакуацией водителей, застрявших в своих машинах на той дороге, а также мерами по недопущению попадания кислоты в ближайшую реку Дуратон. Они высыпали на дорогу большое количества извести и песка.

Когда серная кислота вокруг грузовика была ликвидирована, стало возможным осмотреть место происшествия получше. Именно тогда в кабине нашли детские игрушки, детскую курточку, сумку с детскими вещами и аудиокассету с детскими песнями. Стало ясно, что тут был еще третий пассажир – ребенок. Тут же нашлись свидетели, которые подтвердили, что видели мальчика в окне кабины грузовика Мартинеса всего за 20 минут до аварии, как раз когда Мартинес выехал на горную дорогу.

Если так, то куда же он пропал? Эксперты подтвердили, что его тело не могло полностью раствориться в кислоте за то время, что прошло между аварией и обнаружением трупов Мартинеса и его жены в кабине. Это было бы невозможным даже если его тело полностью погрузили бы в кислоту.

Были предположены различные версии. Может быть мальчик открыл дверь и убежал до прибытия спасателей? Или его кто-то похитил? Но никто из других водителей не видел ребенка рядом с дорогой после аварии, а когда сюда привезли служебных собак, они не смогли взять след. Осмотр района на вертолете тоже ничего не дал.

Полицейские тщательно опросили всех вероятных очевидцев, но это тоже не дало никаких зацепок. Между тем в деле появлялось все больше странных вещей. Первым делом обнаружили, что не было никаких причин того, от чего грузовик Мартинеса начал бы вести себя "сумасшедшим" образом на дороге перед аварией. Его тормоза были в полном порядке, более того, в идеальном состоянии, а ведь версия с отказом тормозов была приоритетной.

Тогда может быть он просто заснул за рулем? Но он по многу раз уходил в такие рейсы и такого с ним еще не случалось. Были проверены медицинские карты Мартинеса и там не было выявлено никаких проблем, которые могли объяснить случившееся.

Когда были проверены показания приборов грузовика, то нашли еще одну странность: с момента выезда на эту горную дорогу грузовик Мартинеса за 20 минут останавливался около десятка раз! Правда остановки были очень краткими – максимум 20 секунд, но тем ни менее. То есть дело было не в отказе тормозов и не в том, что что-то случилось с водителем. Он останавливался по какой-то причине, а потом снова продолжал ехать на большой скорости. И так десять раз.

Не было никакой логичной причины, чтобы объяснить такое странное поведение.

А потом стали появляться еще более странные и откровенно фантастические детали. Водитель, в машину которого врезался грузовик Мартинеса, рассказал, что сразу после аварии к нему подъехали на белом фургоне два "чужеземца". Это были мужчина и женщина, оба очень высокие со светлыми волосами и голубыми глазами, они выглядели как жители Швеции или Норвегии.

Водитель рассказал, что они разговаривали с необычным акцентом и что женщина заявила, что она медсестра и спросила, нужна ли ему медицинская помощь.

Позже двое местных пастухов заявили, что тоже видели на дороге белый фургон и светловолосую пару. При этом они видели, что эти странные мужчина и женщина шли по дороге, залитой кислотой, словно вообще не обращая на нее внимания и кислота не причиняла им никакого урона.

А когда "нордики" дошли до перевернутого грузовика Мартинеса, то "вытащили оттуда какой-то пакет", после чего быстро куда-то уехали. Власти безуспешно пытались найти эту странную пару, но больше их никто не видел.

Дело стало еще более необычным, когда поступило сообщение о том, что пропавший Хуан Педро был замечен в другом месте при не менее странных обстоятельствах.

В 1987 году к преподавателю автошколы в Мадриде подошла слепая старая женщина в сопровождении мальчика на вид 10-11 лет и спросила у него, где находится американское посольство. У нее был акцент, поэтому мужчина решил, что они иностранцы. Потом женщина сказала ему, что они в Испании уже около полугода, а потом заговорил и мальчик, причем он отлично говорил на местном испанском диалекте.

Что сказал мальчик, не указано, но потом старуха о чем-то "заволновалась" и ушла в неизвестном направлении с мальчиком. Позже этот учитель автошколы смотрел телевизор и увидел передачу о пропавшем Хуане Педро. Он тут же узнал по фотографии того самого мальчика со старухой, которого видел на днях.

За прошедшие с этого странного события десятки лет было выдвинуто множество версий того, что могло случиться на этой горной дороге в 1986 году. Более приземленная указывала, что Мартинес был связан с торговцами наркотиками и что именно из-за этого он так часто останавливался по пути, а потом именно они похитили мальчика и пакет с наркотиками.

Есть также версия, что ребенка похитили при въезде на горную дорогу и именно поэтому Мартинес так гнал свой грузовик – он пытался догнать похитителей. Но зачем тогда он останавливался на дороге с десяток раз?

Ну и конечно же есть версия, что во всем этом были замешаны нордические пришельцы. Якобы им был нужен мальчик, а Мартинес каким-то образом узнал об этом как раз на горной дороге и пытался спасти своего сына. А те самые частые остановки на самом деле были попытками нападения нордиков на грузовик Мартинеса. И странный "пакет", который нордики после забрали из грузовика, мог быть просто какой-то вещью ребенка, которую они решили захватить с собой.