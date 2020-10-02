Осталась мелочь – сделать
02.10.2020, 14:14, Разное
И снова оптимистические новости о будущих успехах России в космосе.
На сей раз «Роскосмос» и российская «частная компания» МТКС (гигант с уставным капиталом в 400 тысяч рублей) подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. Цель – сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем у Илона Маска.
Ура! Космическая гонка началась – сейчас польются деньги, через несколько лет «догоним Америку» – ее вчерашние достижения …
Щща-ссс!
В пресс-службе «Роскосмоса» журналистам РБК сухо сообщили, что соглашение является «рамочным» и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых».
То есть бумажка ни о чем.
Не беспокойся, дорогой Илон. Конкуренты из России не скоро потревожат твой сон. Если вообще, потревожат. Пусть тебе приснится здание «Роскосмоса» за 25 млрд рублей в форме ракеты, которое Рогозин хочет построить в Москве. Эта «ракета» точно не уйдет в небо. Никогда.
СерпомПо
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