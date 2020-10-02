Ильхам Алиев подписал указ о вхождении озера Севан в состав Азербайджан

02.10.2020, 9:37, Разное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ о расширении территории государства за счёт вхождения в его состав озера Севан и его побережья.

В документе Севан назван древней святыней азербайджанского народа, а контроль над его водами стратегической целью Азербайджан.

– Севашлы – наша национальная святыня, оккупированная армянами. Если мы её не вернём себе, в будущем озеро станет плацдармом для нападения не только на Карабах, но и на Баку. Когда мы восстановим контроль над этими историческими землями, мы сделаем там достойную инфраструктуру и наведём там порядок, — сказал Алиев.

В ближайшие пару дней Алиев рассчитывает на освобождение 7 районов Азербайджана, занятых армянскими войсками, и полного освобождения Карабаха. После этого вооружённые силы республики займут стратегические высоты и установят контроль над Севаном и его побережьем.