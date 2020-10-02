В Австралии нашли странные экскременты, возможно от йети

02.10.2020, 9:35, Разное

Житель северного Квинсленда (Австралия) утверждает, что у него есть доказательство существования мифического йови (австралийский йети). На днях он опубликовал в фейсбук фотографии большой кучи экскрементов, лежащей на термитнике, что по его словам было оставлено именно йови.

Йови самый известный австралийский криптид, внешне он мало чем отличается от йети из других стран и истории о нем были известны местным аборигенам задолго до прихода в Австралию европейцев.

Житель Квинсленда уже много лет является так называемым "охотником на йови", он проводит все свое свободное время бродя по лесам и пустошам и пытаясь найти следы йови или увидеть его самого.

Эта странная куча экскрементов была найдена им в безлюдных местах у реки Эйнсли. С виду она похожа на человеческие экскременты, но ни один человек не смог бы наложить настолько большую кучу. Другие же крупные австралийские животные (дикие свиньи, кенгуру или страусы эму) испражняются калом совсем иной формы.

Кроме того, перед тем как испражниться на термитник, это существо предварительно отломало от термитника его верхушку. Термитники, к слову, очень крепкие сооружения.

А еще кал был еще совсем свежим, когда исследователь наткнулся на него. То есть предполагаемый йови вероятно все еще находился неподалеку.

Когда же исследователь еще побродил по этой территории, то он наткнулся на аккуратно уложенные на маленькое деревце крест накрест две большие сухие ветки одинаковой длины. Известно, что все йети с какой-то целью любят сооружать из веток разные конструкции.

Когда исследователь выходил из этого места, он ощутил, что за ним кто-то пристально наблюдает. Это ощущение оказалось настолько сильным и тревожным, что мучило мужчину на протяжении нескольких часов, даже когда он ушел с тех пустошей.

Он добрался в паб, где заказал себе пару стаканов рома, чтобы успокоиться, а когда бармен спросил у него, что с ним произошло, он рассказал ему обо всем, что увидел и почувствовал. Бармен этому даже не удивился и сам в ответ рассказал несколько историй о том, как в том же районе йови видели его знакомые.