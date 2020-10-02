Автоматическая система распознавания лиц поможет штрафовать москвичей за нарушение масочного режима

02.10.2020, 9:25, Разное

Мэрия Москвы подтвердила, что городская система видеонаблюдения полностью готова к идентификации всех жителей столицы и в ближайшее время начнёт фиксировать случаи нарушения масочного режима.

– Как показал опыт первой волны коронавируса, далеко не все граждане проявляют сознательность и соблюдают рекомендации Минздрава по ношению перчаток и масок. Во многом из-за таких ковид-диссидентов мы сегодня получили очередной всплеск заболеваемости, поэтому было принято решение штрафовать всех нарушителей с помощью камер видеонаблюдения. Подобные системы уже позволили навести порядок на дорогах столицы. Сегодня мало кто рискует оставить автомобиль в неположенном месте или превысить скорость, так как знают, что им сразу же будет выписан штраф. Камеру нельзя подкупить, она не отойдёт по нужде, она просто фиксирует нарушение. Теперь любой гражданин, который зайдет в метро, автобус или магазин без маски сразу же получит штраф. Надеюсь, это позволит нам предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как нам стало известно, в ближайшее время подобная система появится в других крупных городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Омске.