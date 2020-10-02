 

Роспотребнадзор обяжет вебкам-моделей пройти тест на наличие коронавирусной инфекции

02.10.2020, 9:15, Разное

В связи с общем усилением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в осенне-зимний период Роспотребнадзор опубликовал постановление о профилактике заболевания среди работников сферы IT. В постановлении ведомства сообщается, что, наравне с программистами, системными администраторами, аналитиками и веб-дизайнерами, тест на наличие коронавирусной инфекции обяжут пройти вебкам-моделей.

В постановлении ведомства сообщается, что будет создан единый реестр вебкам-моделей с указанием места (сайта) работы и результатами тестирования. Записаться в реестр девушки смогут, предоставив в ближайшее отделение госуслуг результаты анализов, копию паспорта, СНИЛС, ИНН, полис ОМС и справку по месту жительства. Также документ Роспотребнадзора содержит рекомендации для зрителей стрим-платформ использовать средства индивидуальной защиты во время просмотра и «осуществления интимных действий, направленных на удовлетворение физических потребностей».

«Мы не можем недооценивать опасность коронавирусной инфекции, поэтому в наших общих интересах ограничить абсолютно все потенциальные источники заражения. Недавние исследования показали, что среди пользователей услугами стриминговых вебкам-платформ риск распространения инфекции на 9,36 % больше. Такие цифры могут свидетельствовать о новом половом способе передачи инфекции на расстоянии. На данный момент это только предположение, но мы не можем рисковать жизнями граждан и работников стриминговых сервисов», — заявила глава ведомства Анна Попова.

Днём ранее Роспотребнадзор выпустил постановление о запрете продажи хвойных деревьев во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Русскоязычные СМИ Кипра

10.08 / Глава МИД Германии высказался за введение новых санкций ЕС против Беларуси

08.08 / Эксперт раскрыл популярные способы мошенничества на сайтах объявлений

31.07 / Ученые: Дети младше пяти лет переносят самое большое количество коронавируса

02.09 / Мнение: Юбилей… вероломного нападения СССР на Японию

18.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 17.08.2020

18.09 / Мнение: Британский ГУЛАГ

16.09 / Мнение: Письмо: “Решила быть взаимовежливой”

04.08 / Готова ли Украина к стратегическим реформам в МВД?

10.09 / Ученые создали мобильный датчик для проверки качества продуктов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска