Роспотребнадзор обяжет вебкам-моделей пройти тест на наличие коронавирусной инфекции

02.10.2020, 9:15, Разное

В связи с общем усилением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в осенне-зимний период Роспотребнадзор опубликовал постановление о профилактике заболевания среди работников сферы IT. В постановлении ведомства сообщается, что, наравне с программистами, системными администраторами, аналитиками и веб-дизайнерами, тест на наличие коронавирусной инфекции обяжут пройти вебкам-моделей.

В постановлении ведомства сообщается, что будет создан единый реестр вебкам-моделей с указанием места (сайта) работы и результатами тестирования. Записаться в реестр девушки смогут, предоставив в ближайшее отделение госуслуг результаты анализов, копию паспорта, СНИЛС, ИНН, полис ОМС и справку по месту жительства. Также документ Роспотребнадзора содержит рекомендации для зрителей стрим-платформ использовать средства индивидуальной защиты во время просмотра и «осуществления интимных действий, направленных на удовлетворение физических потребностей».

«Мы не можем недооценивать опасность коронавирусной инфекции, поэтому в наших общих интересах ограничить абсолютно все потенциальные источники заражения. Недавние исследования показали, что среди пользователей услугами стриминговых вебкам-платформ риск распространения инфекции на 9,36 % больше. Такие цифры могут свидетельствовать о новом половом способе передачи инфекции на расстоянии. На данный момент это только предположение, но мы не можем рисковать жизнями граждан и работников стриминговых сервисов», — заявила глава ведомства Анна Попова.

Днём ранее Роспотребнадзор выпустил постановление о запрете продажи хвойных деревьев во избежание распространения коронавирусной инфекции.