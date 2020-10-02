Всем бездетным российским мужчинам присвоят статус гомосексуалистов

02.10.2020, 8:59, Разное

Депутат Виталий Милонов внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на борьбу с распространением гомосексуализма.

Парламентарий предлагает обязать всех российских мужчин в возрасте от 25 лет воспитывать детей. В случае их отказа от своих отцовских обязанностей политик считает необходимым ставить отметку в паспорт «лицо нетрадиционной сексуальной ориентации».

– Смотришь на сегодняшних представителей мужского пола и диву даёшься. Тридцать лет мужику, а у него детей нет, и он даже не стремится к ним. Кто занимается так называемым гедонизмом, другие пофигисты-импотенты, третьи и вовсе гомики. Процент таких всё растёт и растёт. Так и весь русский народ вымрет. Хорошо, хоть пока этих голубых в народе не жалуют, а то бы жили как в Нидерландах. Поэтому всё наши парни могут, а чтобы их мотивировать нужно ставить им клеймо в паспорт. Кто такого захочет на работу взять, да и просто общаться мало у кого будет желание. А кто по медицинским показаниям не может, можно оформить опеку. В материальном плане государство сегодня помогает, но нужно самому стремиться много зарабатывать, — прокомментировал инициативу Милонов.

Вместе с соответствующим штампом в паспорте депутат предложил ввести и иные дискриминирующие меры в отношении таких лиц мужского пола. Среди них, увеличение налоговой нагрузки, специальные места в общественном транспорте и заведения общественного питания, запрет на получение высшего образования или аннулирование диплома, а также запрет работать на государственной службе.

Законопроект Милонова в первом чтении планируют рассмотреть в ноябре.