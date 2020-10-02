Прыжок во времени

02.10.2020, 6:41, Разное

Современные философы определяют время как одну из форм существования материи. Но, как оказывается, в этой материи бывают прорехи, в которые проваливаются материальные предметы, а иногда и люди. Вот один из таких зарегистрированных случаев.

Странный пассажир

В 1912 году в следовавшем из Лондона в Глазго экспрессе в одном купе оказались сотрудник Скотланд-Ярда и молодая медсестра. Внезапно прямо из воздуха на сиденье у окна материализовался мужчина в странной одежде, с хлыстом в одной руке и надкушенным куском хлеба в другой. На ногах были туфли с большими пряжками. Голову мужчины покрывала треуголка, из под которой торчала косичка.

Несколько секунд все трое ошарашенно смотрели друг на друга. Затем девушка упала в обморок, а у мужчины началась натуральная истерика. Инспектор бросился к незнакомцу и постарался успокоить его, задавая простейшие вопросы «Как Вас зовут? Кто Вы такой?» (Один из стандартных полицейских приемов привести в чувство человека, находящегося в состоянии шока) «Я Пимп Дрейк, возница из Четнема», – ответил побелевший от страха мужчина. Схватив незнакомца за плечи, инспектор заставил его посмотреть в окно. Увидев за окном мирный пейзаж с пасущимися коровами, возница несколько успокоился.

Но тут экспресс вышел на участок дороги, делавшей закругление. Мужчина увидел в окно локомотив, затрясся от ужаса и стал вырываться с удвоенной силой, чертыхаясь и обращаясь к Богу одновременно. Успокоив буйного пассажира несколькими крепкими ударами, инспектор выскочил в коридор и стал звать кондуктора на помощь. Когда он вернулся в купе, незнакомца не было. Остались только его шляпа, хлыст, да лежащая без памяти девушка.

Настырный инспектор Скотланд-Ярда

Это происшествие так и кануло бы в лету, но инспектор был настоящий служака и начал распутывать это странное дело. Этнографы, которым он показал шляпу, датировали ее фасон второй половиной XVIII века. Удалось установить, что в этой местности действительно некогда была деревня Четнем. В старых церковных книгах инспектор нашел имя Пимпа Дрейка с указанием дат его рождения и смерти. И вот тут инспектора ожидала самая большая неожиданность.

На полях книги был записан рассказ возницы о случившемся с ним удивительном происшествии. Однажды во время поездки Дрейк встретил странный дьявольский экипаж, извергающий огонь. Внезапно Пимп оказался внутри него, где на возницу набросился слуга сатаны. Возница призвал на помощь Господа и вступил в борьбу. Господь услышал молитвы Дрейка и спас его. Пимп вновь оказался на дороге, правда без шляпы, повозки и лошадей.

С трудом он добрался до дома. Вскоре кто-то из сельчан привел найденную им повозку с лошадьми. До конца жизни Дрейк рассказывал о дьявольском экипаже, за что приобрел в деревне славу человека, у которого не все в порядке с головой.

Все результаты своего расследования инспектор изложил в подробном отчете начальству, благодаря чему эта история и дошла до нас. Несомненно, в полицейских архивах и закрытых фондах спецслужб хранятся еще множество отчетов и рапортов, представляющих определенный интерес для исследователей паранормальных явлений. Что же касается обычных граждан, то они предпочитают хранить такие воспоминания при себе.