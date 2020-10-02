Чемпион-сверхдолгожитель, который прожил 256 лет

02.10.2020, 6:41, Разное

Как долго может жить человек? Сообщения СМИ о 100-летних старцах уже никого не удивляют. 120? 130? 140? В 1933 году в Китае умер Ли Цинъюнь, которому на момент смерти исполнилось 256 лет.

Удивительная встреча

В 1927 году губернатор провинции Сычуань генерал Янь Сен встретился со знаменитым травником Ли Цинъюнем. Встреча произвела на генерала неизгладимое впечатление. В беседе старый травник вполне серьезно назвал годом своего рождения 1736.Ничем не выдав своего удивления, генерал попросил гостя рассказать историю своей жизни. По словам Ли родился он в провинции Сычуань, в Цицзянсяне.

К 10 годам обучился грамоте, что было тогда большой редкостью, и отправился странствовать. Исходил весь Китай, несколько лет провел в Таиланде, Вьетнаме и на Тибете. Всюду изучал травы и их воздействие на человека. Несколько лет служил в китайской армии. После долгих лет странствий вернулся на родину, где занялся сбором и продажей трав. Похоронил 23 жены, в момент встречи был женат в 24-й раз. Всего у него было 180 детей. Многие из потомков живут рядом с ним до сих пор.

По описаниям генерала, Ли имел моложавый вид, был силен, имел бодрый шаг и хорошее зрение. Румяное лицо и длинные ногти на правой руке. Особо Янь Сен отметил необычно высокий рост гостя – 30 футов! (около 2 м) На прощание Ли Цинъюнь позволил себя сфотографировать.

В поисках истины – 1

После убытия гостя генерал поручил без излишнего шума навести справки об этом интересном человеке. Профессор Ву Чун Цзянь из университета Чэнду в архивах правительства Китая нашел поздравления мастера Ли с 200-летием, датированное 1877 годом и со 150-летием, датированное 1827 годом. Получалось, что травник родился не в 1736 году, как сказал губернатору, а в 1677, т.е. на 59 лет раньше!

Но может эти документы имели отношение к совсем другому человеку? Не желая подрывать авторитет известного травника недоверием, генерал приказал свернуть расследование.

В 1933 году Ли умер и в его деревню был отправлен чиновник с официальным заданием собрать воспоминания односельчан об этом великом человеке, и неофициальным – докопаться до истины.

В поисках истины – 2

В деревне, где жил и умер Ли Цинъюнь, его возраст 256 лет ни у кого не вызывал сомнений. Самые-самые древние жители деревни с самого рождения помнили Ли уже старцем. И их дедушки тоже знали Ли как уважаемого мастера. Как бы далеко не углублялся чиновник в своих расспросах по цепочке семейных преданий, нигде Ли Цинъюнь не фигурировал как мальчик, юноша или хотя бы зрелый мужчина. В народной памяти уважаемый травник жил с самого сотворения мира и уже сразу в образе весьма пожилого человека.

Было ли Цинъюню действительно больше 200 лет или нет, но то, что он во много раз старше любого старца провинции Сычуань – это не вызывало никаких сомнений.

Секрет долголетия

По рассказам односельчан, Ли никогда не курил, не потреблял алкогольных напитков. Не потреблял мяса, питался рисом и травами ел всегда в одно и то же время. Пил отвары из трав, рецепты которых были известны ему одному. Владел искусством саморегуляции организма цигун. Рано вставал, рано ложился. Почти все время проводил в горах в поисках трав. Был щедр, имел уравновешенный характер. В деревне его уважали и любили.

Сам Ли секрет своего долголетия объяснял так: «Держи сердце спокойным, сиди, как черепаха, ходи бодро, как голубь, спи как собака. Имеющий уши да услышит».

Что же касается расхождения в дате рождения, то неувязку пояснил один из потомков Ли: «Когда мастер в последний раз женился, он умышленно «омолодил» себя на 59 лет, чтобы невеста не сочла его слишком уж старым».