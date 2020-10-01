 

«Сепаратизм должен быть раздавлен, Азербайджан неделим» – Косово заявило о непризнании Нагорного Карабаха

01.10.2020, 11:49, Разное

Президент Республики Косово Хашим Тачи заявил, что его страна не признает независимости Нагорного Карабаха и требует его немедленной и безусловной реинтеграции в состав Азербайджана.

Поддерживаемый Арменией сепаратизм должен быть «раздавлен военным сапогом и вычищен огнём», считает он.

Тачи выступил со специальным заявлением по телевидению, в котором заверил, что Косово всецело поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не приемлет сепаратизма.

– Мы никогда не признавали независимость так называемого Нагорного Карабаха и сегодня готовы с оружием в руках подтвердить свою позицию, если Азербайджан нас попросит. Сепаратизм сам по себе – аморальное, деструктивное явление, но в случае с так называемым Нагорным Карабахом мы имеем дело с сугубо марионеточным бандитским режимом, управляемым, как марионетка, из Армении, которой в свою очередь управляет Россия, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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