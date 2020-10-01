Какими будут войны будущего?

01.10.2020, 7:39, Разное

Войны ближайшего будущего вряд ли будут похожи на то, что мы видим в фантастических фильмах. Небо покроется сплошным дымом, как поля сражений во время наполеоновских войн, над дымной пеленой полетят стаи хищных дронов, выслеживающих свою добычу, атмосфера начнет искрить от работ систем электронного подавления, а солдаты с автоматами, возможно, исчезнут как класс. Главными целями станут операторы дронов и центры управления. Если там вообще останутся люди.

“На фотографии — AeroVironment RQ-20 Puma, малый разведывательный дрон, оснащенный оптическими и тепловизионными камерами, который может выполнять функции целеуказания для барражирующих боеприпасов. Сейчас проходят испытания модификации с установленными на крылья солнечными батареями, что позволит увеличить продолжительность полета до 9 ч.”

В прошлом году вышел американский фильм «Падение ангела» (Angel Has Fallen). Сам фильм — набор старых клише, но его интересно посмотреть с 19-й по 23-ю минуту, где показана атака стаи дронов на президента США и его охрану, не оставляющая шансов современным средствам защиты. Защиты действительно пока нет, а вот такие дроны уже существуют. По сути этот фильм — роскошная реклама компактных барражирующих ударных дронов Switchblade, спроектированных американской компанией AeroVironment еще в 2012 году.

Сама идея барражирующих боеприпасов — беспилотников с боевой частью, способных зависать над полем боя, отыскивать и поражать цели, — пришла в голову англичанам в конце 1990-х. Первый такой экземпляр — Fire Shadow — выполнил свой демонстрационный полет 30 апреля 2008 года и привлек внимание разве что военных журналистов. Четырехметровый Fire Shadow напоминал скорее небольшую крылатую ракету, был дорогим и не мог похвастаться реальным боевым применением. Но он дал толчок целой серии компактных беспилотников, выполняющих примерно те же функции за гораздо меньшие деньги, как, например, израильский Harop, который показал свою эффективность в локальных конфликтах.

AeroVironment Switchblade AeroVironment Switchblade Cамый знаменитый (хотя не самый результативный) американский одноразовый ударный беспилотник, или дрон-камикадзе. Легкий вес (2,7 кг) и удобный трубчатый контейнер для запуска делают его персональным оружием пехотинца. Крылья разворачиваются уже в воздухе. Дальность — до 10 км, продолжительность полета — до 10 мин.

Звездный час израильских дронов-убийц — армяно-азербайджанский конфликт. Не секрет, что армия Азербайджана активно использует израильские ударные беспилотники, и в Сети есть масса видео с их камер. Армянское министерство обороны признало потерю в конфликте 14 танков. Почти все они были поражены дронами-камикадзе и барражирующими ракетами прямо в укрытиях.

Второе поколение

Барражирующие боеприпасы первого поколения представляли собой по сути разведывательные беспилотники с боевой частью. Со всеми вытекающими последствиями — большими габаритами, сложностью управления и громоздкими установками для запуска. Сейчас на подходе второе поколение, представленное американскими Switchblade от AeroVironment и Coyote производства BAE Systems. Первые имеют массу всего 2,7 кг, дальность 10 км и максимальную скорость 110 км/ч, вторые — 6,4 кг, дальность 35 км и максимальную скорость 120 км/ч. Армия США выделила 76 млн долл. для закупок Switchblade, начало поставок ожидается уже этой осенью.

Пусковые контейнеры барражирующих боеприпасов второго поколения по размерам сравнимы с одноразовыми гранатометами, но имеют несравнимую точность и дальность. К тому же для запуска достаточно одного человека. Причем носителями могут быть как солдаты, так и любые легкие транспортные средства и наземные платформы — уже сейчас существуют контейнеры с шестью снаряженными Switchblade. Боеприпасы обкатаны в локальных конфликтах и хорошо зарекомендовали себя, так что можно смело называть их первыми ласточками войн нового типа.

Пульт управления RQ-20 Puma Пульт управления RQ-20 Puma Управление современными армейскими беспилотниками интуитивно понятно для поколения, выросшего на компьютерных играх.

Безусловно, такие боеприпасы активно разрабатывают Израиль, Китай, Россия и Турция, которая в последнее время вошла в пятерку лидеров в этой технологии. Турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) уже сейчас выпускает барражирующий боеприпас Alpagu весом всего 1,9 кг и дальностью 5 км, и готова новая версия Alpagu Block II с характеристиками, улучшенными вдвое. Про китайские разработки известно значительно меньше в силу традиционной закрытости страны, но на всех выставках они достаточно активно демонстрируют корпуса и компоненты этих устройств. Вряд ли вызывает сомнения, что у страны — родины лидера рынка гражданских компасных беспилотников DJI — хватит ресурсов и технологий для производства такого оружия.

Стая

Но пока такие боеприпасы применяются одиночно. Качественный скачок произойдет тогда, когда они получат возможность действовать роем, как и было показано в фильме «Падение ангела». Эта технология очень близка к конечной реализации: достаточно посмотреть в интернете многочисленные ролики, в которых сняты мировые рекорды по управлению стаями дронов. Лидеры в данной технологии — США, где в этой области особо активно оборонное агентство DARPA, и Китай с государственной корпорацией Norinco. В стаи беспилотников входят разные аппараты — от разведывательных БПЛА до ударных и барражирующих боеприпасов. Ими управляют системы с искусственным интеллектом, а операторы лишь назначают цели. Эти системы только испытываются и не участвовали в боевых действиях, но сомнений в том, что это дело ближайшего будущего, нет.

AeroVironment Quantix AeroVironment Quantix БПЛА интересной схемы — тейлситтер, осуществляющий вертикальные взлет и посадку. При длине 72 см и метровом размахе крыльев может находиться в воздухе около 45 мин.

Как с ними бороться

На первый взгляд стая дешевых беспилотников кажется неуязвимой. Специалисты сходятся во мнении, что данная технология полностью изменит характер военных конфликтов, но никто точно не может сказать как. «Так же, как и коронавирус, — говорит наш собеседник, генеральный директор ZALA AERO Александр Захаров. — Все про него знают, но никто не видел, и неизвестно, что будет дальше. Все прогнозы идут с поправками на «если» или «может быть»». Но порассуждать по поводу неуязвимости этого оружия можно.

Какими бы ни были групповые применения, группе нужна связь — оптическая или радио. Если обмен в группе будет нарушен, это приведет к сбою. Поэтому многократно возрастает ценность систем радиоэлектронной борьбы. Обратите внимание, что если еще десять лет назад было достаточно открытых материалов про технологии электромагнитного оружия — например, ударно-волновые и взрывомагнитные генераторы (ВМГ) частоты, то сейчас таких статей днем с огнем не найдешь: тема опять стала закрытой и секретной. А ведь взрыв боеприпаса с ВМГ-боевой частью в стае дронов с большой вероятностью обрушит ее на землю.

AeroVironment Nano Hummingbird AeroVironment Nano Hummingbird 19-граммовый прототип нанодронов, оснащенный видеокамерой. Продолжительность полета пока ограничивается минутами, полезная нагрузка — граммами, но направление мысли понятно.

Еще один сравнительно дешевый и старый способ борьбы — дым, который давно используется для защиты от высокоточного оружия — например, танков. Наведение на цели небольших дронов-убийц пока осуществляется оптическими или недорогими тепловизионными головками наведения, для которых дым является нерешаемой проблемой, а радиолокационное самонаведение пока стоит сумасшедших денег.

А можно уничтожать не беспилотники, а их операторов. Например, израильские исследователи из Университета Бен-Гуриона продемонстрировали технологию на основе глубоких нейронных сетей, позволяющую вычислять координаты операторов, используя только данные траектории движения беспилотников. При скорости ударных беспилотников около 100 км/ч остается запас по времени для уничтожения оператора ракетным или артиллерийским ударом.

STM Alpagu STM Alpagu Tурецкий хит одноразовых ударных дронов. Обладает автономной системой управления, улучшенными алгоритмами обработки изображений, развитым искусственным интеллектом, улучшенными системами видеонаблюдения и возможностью выбора различных типов взрывчатых веществ.

А вот на системы, основанные на сверхмощных лазерах, специалисты смотрят со скепсисом: достаточно покрыть беспилотники обычной фольгой, как эффективность этого оружия резко падает даже при атаке одиночными дронами, не говоря уже о стаях.

Не чудо-оружие

Стаи беспилотников, безусловно, изменят и уже меняют методы войны, но не списывают остальные виды вооружений. У них много слабых мест. Например, небольшие боевые части, которые подходят только для уничтожения слабозащищенного противника. Террористов в качестве целей можно увидеть только в рекламных роликах. Самая лакомая цель — открыто стоящая небронированная военная техника, лучше всего авиационная. Любая маленькая дырочка в вертолете или самолете может привести к выводу из строя. А военный самолет стоит от 20 млн долл., так что коэффициент эффективности применения дешевых беспилотников может превышать 100.

Опять же время полета и дальность ограниченны. Тот же самый Switchblade летает 10−15 минут и на дальности до 10 км. Не полчаса, не час, не 500 км.

Тем не менее технология стремительно развивается: растут и время полета, и мощности БЧ, и дальность, и, самое главное, автономность. «В идеале такие штуки вообще не будут поддерживать связь, — говорит наш собеседник, — и ничего не будут излучать. Автономно летит и сам ищет. И это самое страшное. Радаром такой дрон не засечешь, и вероятность обнаружения близится к нулю».