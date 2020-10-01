 

Пастор из США заявил, что конец света наступит в 2020 году

01.10.2020, 6:41, Разное

Христианский евангелист Пол Бегли (CIF) заявил, что апокалипсис наступит в 2020 году за несколько дней до Рождества. Пророчество о конце света, указанное в календаре Майя, сбудется после кольцевого затмения.

Пастор верит в то, что за несколько дней до Рождества в 2020 году наступит «конец света». При этом он ссылается на календарь Майя. Он это связывает с тем, что 21 декабря 2020 года произойдет редкое астрономическое событие. Бигли ссылается на старейшин майя, которые считали, что конец света произойдет именно в 2012 году, однако они ошиблись.

21 декабря 2020 года произойдет редкое явление, когда Сатурн и Юпитер сблизятся друг с другом и вместе образуют самую яркую «звезду» в небе со времен наблюдения Вифлеемской звезды. С 1623 года это будет самым близким сближением планет, которое вновь повторится только через 500 лет. Именно эти явления, включая день зимнего солнцестояния, пастор считает знаковыми, и их не стоит игнорировать.

Некоторые пользователи соцсетей считают, что легендарный французский предсказатель Нострадамус предвидел конец света в 2020 году. Слишком уж много событий, происходящих в 2020 году говорят о том, что человечество не увидит 2021 год.

Один из пользователей Twitter написал, что антихрист в белом доме, наводнении, саранча, смертельно опасные мухи и коронавирус – это то, о чем предупреждал Нострадамус 465 лет назад.

Ранее Бегли делал подобные пророчества, но они так и не сбылись, поэтому общественность с большим сомнением относится к его заявлениям.



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