Загадочные подводные цивилизации
29.09.2020, 15:15, Разное
Подводный город. Тайна Атлантиды
Для того, чтобы вести разговор по данному вопросу есть определенные причины. В прессе периодически встречаются упоминания о загадочных подводных городах или сооружениях, замеченных на глубине. При этом речь идет не о руинах древних затонувших городов, а о подводных объектах, имеющих признаки разумной жизнедеятельности. В 1997 г. журнал «Гамбургер абенд-блат» опубликовал статью о необычной находке, обнаруженной австралийскими ВМС. Они выполняли плановое обследование котловины Беллинсгаузена, которая находится рядом с Огненной землей с помощью батискафа. На глубине 6000 м., что составляло высоту от донной поверхности всего 35 м, камера батискафа зафиксировала ряд построек, напоминающих настоящий подводный город. Здания города были овальной формы, при этом они светились интенсивным внутренним светом. Эксперты выяснили, что подобное свечение не может исходить от фосфоресцирующих останков живых существ. Когда видеозапись была исследована в Королевском институте океанологии, ученые пришли к поразительному выводу, что сооружения на дне океана – искусственного происхождения, что давало основание вспомнить гипотезу о подводной цивилизации. В связи с этим обстоятельством можно отметить, что существуют гипотезы увязывающие разумную подводную деятельность и тайны Атлантиды в одно целое, однако, это лишь предположение. После такого вывода на это же место немедленно была отправлена исследовательская группа, чтобы провести повторную съемку. Но, увы, в этот раз исследователи ничего не обнаружили. Океан был темным и никаких признаков сияющего города не оказалось. Эта загадка так и осталась неразгаданной: или подводный город переместился на другое место, или его постройки на этот раз не светились.
Тайны глубин океана
Некоторые ученые считают, что эта тайна глубин океана связана с подводными жителями. Такого мнения придерживается профессор А. Сандерсон. В своей статье он рассматривает ряд загадочных явлений, включая всевозможные эффекты свечения воды в океане. Он полагает, что это может являться доказательством существования подводной цивилизации, жителей которой он называет «посейдонцы». В качестве главного аргумента этой теории он ссылается на случай, который описан всемирно известным ученым Туром Хейердалом. Это произошло с ним и его командой во время путешествия на плоту «Кон-Тики» в 1947 г. Вот как вспоминал об этом сам путешественник в своей книге: «…В такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые внезапно показывались из воды совсем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим, гипнотизирующим взглядом. Возможно, это являлся сам дух моря».
Тур Хейердал отмечает далее, что они часто видели просто фантастические, хотя и пугающие картины. Например, несколько раз, в темной воде вокруг плота появлялись 70-сантиметровые круглые головы, которые, не двигаясь, осматривали путешественников огромными сверкающими глазами. Иногда ночью команда видела в воде шары с метр в диаметре, которые сверкали, вспыхивая на мгновение, подобно электрическим лампочкам.
О подобные встречах, встречаются упоминания и в более ранние времена. В частности, в 1893 г. британское судно «Кэролайн» проходило вблизи острова Кельпат. Команда корабля наблюдала необъяснимые огни в воде, которые перемещались между судном и горой Маунт-Окленд. Светящиеся огни то группировались вместе, то вдруг выстраивались в линию, после чего следовали за кораблем тем же курсом и с той же скоростью. При наступления полуночи странные огни исчезли, однако на следующую ночь они снова оказывались рядом с кораблем. У очевидцев создавалось впечатление, что они, как будто исходили от какого-то подводного аппарата. Двигались огни очень необычно: они могли лететь группой, при этом один из огней находился на некотором удалении справа, затем он исчезал, а другие перестраивались, очерчивая полукруг или ромб. На горизонте под огнями просматривалось сияние. Кто это мог быть: сущности из параллельного мира или представители подводной цивилизации? Или что-то еще? Этот вопрос пока остается без ответа.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет