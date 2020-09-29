Загадочные подводные цивилизации

29.09.2020, 15:15, Разное

Подводный город. Тайна Атлантиды

Для того, чтобы вести разговор по данному вопросу есть определенные причины. В прессе периодически встречаются упоминания о загадочных под­водных городах или сооружениях, замеченных на глубине. При этом речь идет не о руинах древних затонувших городов, а о подводных объектах, имеющих признаки разумной жизнедеятельности. В 1997 г. журнал «Гамбургер абенд-блат» опубликовал статью о необычной находке, обнаруженной австралийскими ВМС. Они выполняли плановое обследование котловины Беллинс­гаузена, которая находится рядом с Огненной землей с помощью батискафа. На глубине 6000 м., что составляло высоту от донной поверхности всего 35 м, каме­ра батискафа зафиксировала ряд построек, напоминающих настоящий подводный город. Здания города были овальной формы, при этом они светились интенсивным внутренним светом. Эксперты выяснили, что подобное свечение не может исходить от фос­форесцирующих останков живых существ. Когда видеозапись была исследована в Королевском институте океаноло­гии, ученые пришли к поразительному вы­воду, что сооружения на дне океана – искусст­венного происхождения, что давало основание вспомнить гипотезу о подводной цивилизации. В связи с этим обстоятельством можно отметить, что существуют гипотезы увязывающие разумную подводную деятельность и тайны Атлантиды в одно целое, однако, это лишь предположение. После такого вывода на это же место немедленно была отправлена исследовательская группа, чтобы провести повторную съемку. Но, увы, в этот раз исследователи ничего не обнаружили. Океан был темным и никаких признаков сияющего горо­да не оказалось. Эта загадка так и осталась неразгаданной: или подводный город пере­местился на другое место, или его постройки на этот раз не светились.

Тайны глубин океана

Некоторые ученые считают, что эта тайна глубин океана связана с подводными жителями. Такого мнения придерживается профессор А. Сандерсон. В своей статье он рассматривает ряд загадочных явлений, включая всевозможные эффекты свечения воды в океане. Он полагает, что это может являться доказательством существования подводной цивилизации, жи­телей которой он называет «посейдонцы». В качестве главного аргумента этой теории он ссылается на случай, который описан всемирно известным ученым Туром Хейердалом. Это произошло с ним и его командой во время путешествия на плоту «Кон-Тики» в 1947 г. Вот как вспоминал об этом сам путешественник в своей книге: «…В такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые вне­запно показывались из воды совсем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим, гипнотизирующим взглядом. Возможно, это являлся сам дух моря».

Тур Хейердал отмечает далее, что они часто видели просто фантастические, хотя и пугающие картины. Например, несколько раз, в темной воде вокруг плота появлялись 70-сантиметровые круглые головы, которые, не двигаясь, осмат­ривали путешественников огромными сверкающими глазами. Иногда ночью команда видела в воде шары с метр в диаметре, которые сверкали, вспыхивая на мгновение, подобно электрическим лампочкам.

О подобные встречах, встречаются упоминания и в более ранние времена. В частности, в 1893 г. британское судно «Кэ­ролайн» проходило вблизи острова Кельпат. Команда корабля наблюдала необъяснимые огни в воде, которые перемещались между судном и горой Маунт-Окленд. Све­тящиеся огни то группировались вместе, то вдруг выстраива­лись в линию, после чего следовали за кораблем тем же курсом и с той же скоростью. При наступления полуночи странные огни исчезли, однако на сле­дующую ночь они снова оказывались рядом с кораблем. У очевидцев создавалось впечатление, что они, как будто исходили от какого-то подводного аппарата. Двигались огни очень необычно: они могли лететь группой, при этом один из огней нахо­дился на некотором удалении справа, затем он исче­зал, а другие перестраивались, очерчивая полукруг или ромб. На горизонте под огнями просматривалось сияние. Кто это мог быть: сущности из параллельного мира или представители подводной цивилизации? Или что-то еще? Этот вопрос пока остается без ответа.