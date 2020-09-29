Мария Кожевникова, Виктория Дайнеко и другие гости модной презентации

29.09.2020, 13:20, Разное

Вчера в Москве состоялась презентация новой коллекции бренда Sasha, которую посетили Мария Кожевникова, Виктория Дайнеко, Инга Лепс, Татьяна Геворкян, Алина Буре, Константин Андрикопулос, Светлана Абрамова, Алена Чехова, Анна Пескова и другие.

Мария Кожевникова Виктория Дайнеко Татьяна Геворкян Инга ЛепсВ сезоне осень-зима Sasha делает акцент на клетку, представляя ее в различных цветовых вариациях. Большую часть коллекции составляют брюки и жакеты из шерсти, шелка, хлопка и вискозы. Наряду с натуральными оттенками, в линии представлены ярко-красные элементы, а также с фирменные принты, которые перекочевали с шарфов на футболки, блузки и кардиганы. Sasha совместно с Buylerika Ceramic представили первую ювелирную коллаборацию, куда вошли украшения из жемчуга и фарфора, а особое внимание уделено массивным цепям, которые дизайнеры обыграли в ремнях, ожерельях и серьгах.

Анна Пескова Светлана Абрамова Алена Чехова Константин Андрикопулос Ирина Йовович, Женя Ким, Алина Буре Ксения Швырева (дизайнер Sasha) и Виктория Берман